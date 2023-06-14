Путин поручил правительству интегрировать беспилотники в единое воздушное пространство РФ

Сроком выполнения поручения президент отметил 15 июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров и российской государственной корпорации развития интегрировать беспилотники в единое воздушное пространство РФ. Об этом сообщили на сайте Кремля.