Путин поручил правительству интегрировать беспилотники в единое воздушное пространство РФ

Сроком выполнения поручения президент отметил 15 июля
Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров и российской государственной корпорации развития интегрировать беспилотники в единое воздушное пространство РФ. Об этом сообщили на сайте Кремля.
«Минтрансу России представить предложения по организации воздушного движения с использованием цифровых платформ при интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство Российской Федерации», — сказано в заявлении, которое опубликовано на
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