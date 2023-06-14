Путин поручил правительству интегрировать беспилотники в единое воздушное пространство РФ

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Сроком выполнения поручения президент отметил 15 июля Фото:

Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров и российской государственной корпорации развития интегрировать беспилотники в единое воздушное пространство РФ. Об этом сообщили на сайте Кремля.

«Минтрансу России представить предложения по организации воздушного движения с использованием цифровых платформ при интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство Российской Федерации», — сказано в заявлении, которое опубликовано на официальном сайте Кремля. Там отмечают, что сроком выполнения поручения президент отметил 15 июля.

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Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров и российской государственной корпорации развития интегрировать беспилотники в единое воздушное пространство РФ. Об этом сообщили на сайте Кремля. «Минтрансу России представить предложения по организации воздушного движения с использованием цифровых платформ при интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство Российской Федерации», — сказано в заявлении, которое опубликовано на официальном сайте Кремля. Там отмечают, что сроком выполнения поручения президент отметил 15 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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