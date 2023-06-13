В Тюменской области бензин дорожает каждую неделю

Максимальная стоимость литра бензина марки АИ-95 в Тюменской области выросла до 53 рублей, 30 копеек Фото: Денис Моргунов © URA.RU

За несколько недель бензин марки АИ-95 подорожал в Тюменской области, в среднем, на четыре рубля. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Его слова подтверждаются данными мониторингового сервиса Benzin Price.

«На АЗС Тюменской области бензин марки АИ-95 дорожает „со скоростью“ рубль в неделю. В конце мая литр топлива стоил меньше 50 рублей. А сейчас — 53 рубля за литр», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

По данным на 19 мая, стоимость литра бензина марки АИ-95 на АЗС Тюменской области составляла 49 рублей, 50 копеек за литр. В июне максимальная цена литра топлива выросла до 53 рублей, 30 копеек. «АИ-95, АЗС „Газпром нефть“. Стоимость литра — 53 рубля, 30 копеек», — указано на официальном сайте мониторингового сервиса Benzin Price.

В региональное управление ФАС по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что региональный рынок нефтепродуктов был взят на особый контроль специалистами ФАС по Тюменской области. Ведомство проводит, в том числе, еженедельный мониторинг мелкооптовых и розничных цен на топливо.