Кадыров не может дозвониться до Делимханова

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XIX съезд всероссийской политической партии "Единая Россия". Москва, кадыров рамзан
На связь Делимханов не выходит, заявил Рамзан Кадыров Фото:
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Глава Чечни Рамзан Кадыров не может связаться с депутатом Госдумы, заместителем председателя правительства Чеченской республики Адамом Делимхановым. Об этом он сообщил в соцсетях.

«Я сам не могу никак выйти на Адама Делимханова. На связь он не выходит», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чечни отметил, что обещает щедрое вознаграждение за информацию о его местонахождении.

Ранее сообщалось, что Делимханов ранен в зоне СВО. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы, передает «Национальная служба новостей».

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Глава Чечни Рамзан Кадыров не может связаться с депутатом Госдумы, заместителем председателя правительства Чеченской республики Адамом Делимхановым. Об этом он сообщил в соцсетях. «Я сам не могу никак выйти на Адама Делимханова. На связь он не выходит», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чечни отметил, что обещает щедрое вознаграждение за информацию о его местонахождении. Ранее сообщалось, что Делимханов ранен в зоне СВО. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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