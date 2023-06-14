Кадыров не может дозвониться до Делимханова

14 июня 2023 в 14:13 Размер текста - 17 +

На связь Делимханов не выходит, заявил Рамзан Кадыров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чечни Рамзан Кадыров не может связаться с депутатом Госдумы, заместителем председателя правительства Чеченской республики Адамом Делимхановым. Об этом он сообщил в соцсетях. «Я сам не могу никак выйти на Адама Делимханова. На связь он не выходит», — написал Кадыров в своем telegram-канале . Глава Чечни отметил, что обещает щедрое вознаграждение за информацию о его местонахождении. Ранее сообщалось, что Делимханов ранен в зоне СВО. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы, передает «Национальная служба новостей».

Глава Чечни Рамзан Кадыров не может связаться с депутатом Госдумы, заместителем председателя правительства Чеченской республики Адамом Делимхановым. Об этом он сообщил в соцсетях. «Я сам не могу никак выйти на Адама Делимханова. На связь он не выходит», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чечни отметил, что обещает щедрое вознаграждение за информацию о его местонахождении. Ранее сообщалось, что Делимханов ранен в зоне СВО. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы, передает «Национальная служба новостей».