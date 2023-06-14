Кадыров не может дозвониться до Делимханова

На связь Делимханов не выходит, заявил Рамзан Кадыров
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров не может связаться с депутатом Госдумы, заместителем председателя правительства Чеченской республики Адамом Делимхановым. Об этом он сообщил в соцсетях.
«Я сам не могу никак выйти на Адама Делимханова. На связь он не выходит», — написал Кадыров в своем
Ранее сообщалось, что Делимханов ранен в зоне СВО. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы, передает «Национальная служба новостей».
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