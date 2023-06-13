С бывшего преподавателя челябинского вуза взыскали миллион рублей за взятки

14 июня 2023 в 14:28 Размер текста - 17 +

Помимо штрафа должник оплатил исполнительский сбор Фото: Алексей Гущин © URA.RU С приговоренного за взятки к колонии общего режима бывшего заведующего кафедрой Уральского госуниверситета физической культуры (УралГУФК) в Челябинске судебные приставы взыскали штраф в размере одного миллиона рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФССП России по области. «В Межрайонном спецотделе судебных приставов по особо важным исполнительным производствам ГУФССП региона взыскан уголовный штраф в размере одного млн рублей с бывшего завкафедрой УралГУФК. Помимо крупного штрафа должник оплатил исполнительский сбор в размере 70 тыс. рублей», — заявили в пресс-службе ведомства. Судебное решение было исполнено путем обращения взыскания на денежные средства, арестованные в ходе следствия. Также на выплаты штрафа ушла пенсии бывшего преподавателя. В прошлом году суд Челябинска приговорил завкафедрой УралГУФК к четырем с половиной годам колонии общего режима. С 2013 по 2020 годы преподаватель получил от студентов свыше 1,7 млн рублей взяток за сдачу экзаменов и зачетов без проверки знаний.

С приговоренного за взятки к колонии общего режима бывшего заведующего кафедрой Уральского госуниверситета физической культуры (УралГУФК) в Челябинске судебные приставы взыскали штраф в размере одного миллиона рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФССП России по области. «В Межрайонном спецотделе судебных приставов по особо важным исполнительным производствам ГУФССП региона взыскан уголовный штраф в размере одного млн рублей с бывшего завкафедрой УралГУФК. Помимо крупного штрафа должник оплатил исполнительский сбор в размере 70 тыс. рублей», — заявили в пресс-службе ведомства. Судебное решение было исполнено путем обращения взыскания на денежные средства, арестованные в ходе следствия. Также на выплаты штрафа ушла пенсии бывшего преподавателя. В прошлом году суд Челябинска приговорил завкафедрой УралГУФК к четырем с половиной годам колонии общего режима. С 2013 по 2020 годы преподаватель получил от студентов свыше 1,7 млн рублей взяток за сдачу экзаменов и зачетов без проверки знаний.