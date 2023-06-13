13 июня 2023

С бывшего преподавателя челябинского вуза взыскали миллион рублей за взятки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Пермь , денежные купюры, деньги, пять тысяч
Помимо штрафа должник оплатил исполнительский сбор Фото:

С приговоренного за взятки к колонии общего режима бывшего заведующего кафедрой Уральского госуниверситета физической культуры (УралГУФК) в Челябинске судебные приставы взыскали штраф в размере одного миллиона рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФССП России по области.

«В Межрайонном спецотделе судебных приставов по особо важным исполнительным производствам ГУФССП региона взыскан уголовный штраф в размере одного млн рублей с бывшего завкафедрой УралГУФК. Помимо крупного штрафа должник оплатил исполнительский сбор в размере 70 тыс. рублей», — заявили в пресс-службе ведомства.

Судебное решение было исполнено путем обращения взыскания на денежные средства, арестованные в ходе следствия. Также на выплаты штрафа ушла пенсии бывшего преподавателя.

В прошлом году суд Челябинска приговорил завкафедрой УралГУФК к четырем с половиной годам колонии общего режима. С 2013 по 2020 годы преподаватель получил от студентов свыше 1,7 млн рублей взяток за сдачу экзаменов и зачетов без проверки знаний.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С приговоренного за взятки к колонии общего режима бывшего заведующего кафедрой Уральского госуниверситета физической культуры (УралГУФК) в Челябинске судебные приставы взыскали штраф в размере одного миллиона рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФССП России по области. «В Межрайонном спецотделе судебных приставов по особо важным исполнительным производствам ГУФССП региона взыскан уголовный штраф в размере одного млн рублей с бывшего завкафедрой УралГУФК. Помимо крупного штрафа должник оплатил исполнительский сбор в размере 70 тыс. рублей», — заявили в пресс-службе ведомства. Судебное решение было исполнено путем обращения взыскания на денежные средства, арестованные в ходе следствия. Также на выплаты штрафа ушла пенсии бывшего преподавателя. В прошлом году суд Челябинска приговорил завкафедрой УралГУФК к четырем с половиной годам колонии общего режима. С 2013 по 2020 годы преподаватель получил от студентов свыше 1,7 млн рублей взяток за сдачу экзаменов и зачетов без проверки знаний.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...