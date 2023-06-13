13 июня 2023

Свердловские власти раскрыли, когда в регионе снимут режим ЧС из-за пожаров

Режим ЧС из-за пожаров в Свердловской области снимут 14 июня
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в частном доме на улице Татищева. Екатеринбург, мчс, дым, пожар, тушение огня, огонь, частный сектор, пожарный в каске
После смены режима в тушении будет задействовано меньше спасателей Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

Режим чрезвычайно ситуации, который был введен в Свердловской области 5 мая, снимут уже сегодня. Об этом заявил региональный министр природных ресурсов и экологии Денис Мамонтов.

«Режим чрезвычайно ситуации мы снимем сегодня (14 июня — прим. URA.RU), у нас он определен преднормативами. Мы его снимаем в настоящий момент — это процедурно, но у нас будет действовать особый противопожарный режим», — пояснил Мамонтов во время пресс-конференции в ТАСС.

Из-за масштабных пожаров в Свердловской области 5 мая в регионе ввели режим ЧС. Лесные пожары бушевали в области с конца апреля. По данным властей, на 14 июня в Свердловской области количество пожаров сократилось на 92% — с 932 гектаров до 72 гектаров.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Режим чрезвычайно ситуации, который был введен в Свердловской области 5 мая, снимут уже сегодня. Об этом заявил региональный министр природных ресурсов и экологии Денис Мамонтов. «Режим чрезвычайно ситуации мы снимем сегодня (14 июня — прим. URA.RU), у нас он определен преднормативами. Мы его снимаем в настоящий момент — это процедурно, но у нас будет действовать особый противопожарный режим», — пояснил Мамонтов во время пресс-конференции в ТАСС. Из-за масштабных пожаров в Свердловской области 5 мая в регионе ввели режим ЧС. Лесные пожары бушевали в области с конца апреля. По данным властей, на 14 июня в Свердловской области количество пожаров сократилось на 92% — с 932 гектаров до 72 гектаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...