Свердловские власти раскрыли, когда в регионе снимут режим ЧС из-за пожаров

Режим чрезвычайно ситуации, который был введен в Свердловской области 5 мая, снимут уже сегодня. Об этом заявил региональный министр природных ресурсов и экологии Денис Мамонтов.
«Режим чрезвычайно ситуации мы снимем сегодня (14 июня — прим. URA.RU), у нас он определен преднормативами. Мы его снимаем в настоящий момент — это процедурно, но у нас будет действовать особый противопожарный режим», — пояснил Мамонтов во время пресс-конференции в ТАСС.
Из-за масштабных пожаров в Свердловской области 5 мая в регионе ввели режим ЧС. Лесные пожары бушевали в области с конца апреля. По данным властей, на 14 июня в Свердловской области количество пожаров сократилось на 92% — с 932 гектаров до 72 гектаров.
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