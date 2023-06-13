Свердловские власти раскрыли, когда в регионе снимут режим ЧС из-за пожаров

Режим ЧС из-за пожаров в Свердловской области снимут 14 июня

14 июня 2023 в 14:40 Размер текста - 17 +

После смены режима в тушении будет задействовано меньше спасателей Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Режим чрезвычайно ситуации, который был введен в Свердловской области 5 мая, снимут уже сегодня. Об этом заявил региональный министр природных ресурсов и экологии Денис Мамонтов. «Режим чрезвычайно ситуации мы снимем сегодня (14 июня — прим. URA.RU), у нас он определен преднормативами. Мы его снимаем в настоящий момент — это процедурно, но у нас будет действовать особый противопожарный режим», — пояснил Мамонтов во время пресс-конференции в ТАСС. Из-за масштабных пожаров в Свердловской области 5 мая в регионе ввели режим ЧС. Лесные пожары бушевали в области с конца апреля. По данным властей, на 14 июня в Свердловской области количество пожаров сократилось на 92% — с 932 гектаров до 72 гектаров.

Режим чрезвычайно ситуации, который был введен в Свердловской области 5 мая, снимут уже сегодня. Об этом заявил региональный министр природных ресурсов и экологии Денис Мамонтов. «Режим чрезвычайно ситуации мы снимем сегодня (14 июня — прим. URA.RU), у нас он определен преднормативами. Мы его снимаем в настоящий момент — это процедурно, но у нас будет действовать особый противопожарный режим», — пояснил Мамонтов во время пресс-конференции в ТАСС. Из-за масштабных пожаров в Свердловской области 5 мая в регионе ввели режим ЧС. Лесные пожары бушевали в области с конца апреля. По данным властей, на 14 июня в Свердловской области количество пожаров сократилось на 92% — с 932 гектаров до 72 гектаров.