В Свердловской и Курганской областях введен режим ЧС

05 мая 2023 в 12:46 Размер текста - 17 +

Во многих областях УрФО пожары уничтожили дома Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Из-за бушующих пожаров в Свердловской и Курганской областях введен режим ЧС. Об этом сообщает пресс-служба Авиалесоохраны. «Режим ЧС введен в пяти субъектах Российской Федерации: на всей территории Курганской, Свердловской и Амурской областей, Еврейской АО, в Колосовском и Крутинском муниципальных районах Омской области», — говорится в сообщении. За последние сутки в Свердловской области зафиксировано 23 пожара на землях лесного фонда на площади 2 236 га, в Курганской — один пожар с площадью 5 га. «Для оказания помощи регионам в контроле над лесопожарной обстановкой привлечено 625 человек: в Курганской области 218 работников, в том числе: 83 работника ФБУ „Авиалесоохрана“; 100 работников Ханты-Мансийского АО БУ „Ханты-Мансийская база авиационной и наземной охраны лесов“; 35 работников Ямало-Ненецкого АО ГКУ „Ямалспас“», — сообщают в ведомстве. Масштабные пожары бушуют в Свердловской и Курганской области последние пару недель. Сейчас пожарные борются с огнем на границе Свердловской и Тюменской областей, а также в Березовском и Асбестовском городских округах. Возле курганской колонии дымят торфяники.

Из-за бушующих пожаров в Свердловской и Курганской областях введен режим ЧС. Об этом сообщает пресс-служба Авиалесоохраны. «Режим ЧС введен в пяти субъектах Российской Федерации: на всей территории Курганской, Свердловской и Амурской областей, Еврейской АО, в Колосовском и Крутинском муниципальных районах Омской области», — говорится в сообщении. За последние сутки в Свердловской области зафиксировано 23 пожара на землях лесного фонда на площади 2 236 га, в Курганской — один пожар с площадью 5 га. «Для оказания помощи регионам в контроле над лесопожарной обстановкой привлечено 625 человек: в Курганской области 218 работников, в том числе: 83 работника ФБУ „Авиалесоохрана“; 100 работников Ханты-Мансийского АО БУ „Ханты-Мансийская база авиационной и наземной охраны лесов“; 35 работников Ямало-Ненецкого АО ГКУ „Ямалспас“», — сообщают в ведомстве. Масштабные пожары бушуют в Свердловской и Курганской области последние пару недель. Сейчас пожарные борются с огнем на границе Свердловской и Тюменской областей, а также в Березовском и Асбестовском городских округах. Возле курганской колонии дымят торфяники.