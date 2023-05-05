В Свердловской и Курганской областях введен режим ЧС

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ПГТ Сосьва после пожара. Свердловская область, последствия пожара, сгоревшая колония
Во многих областях УрФО пожары уничтожили дома Фото:
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Из-за бушующих пожаров в Свердловской и Курганской областях введен режим ЧС. Об этом сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

«Режим ЧС введен в пяти субъектах Российской Федерации: на всей территории Курганской, Свердловской и Амурской областей, Еврейской АО, в Колосовском и Крутинском муниципальных районах Омской области», — говорится в сообщении.

За последние сутки в Свердловской области зафиксировано 23 пожара на землях лесного фонда на площади 2 236 га, в Курганской — один пожар с площадью 5 га. «Для оказания помощи регионам в контроле над лесопожарной обстановкой привлечено 625 человек: в Курганской области 218 работников, в том числе: 83 работника ФБУ „Авиалесоохрана“; 100 работников Ханты-Мансийского АО БУ „Ханты-Мансийская база авиационной и наземной охраны лесов“; 35 работников Ямало-Ненецкого АО ГКУ „Ямалспас“», — сообщают в ведомстве.

Масштабные пожары бушуют в Свердловской и Курганской области последние пару недель. Сейчас пожарные борются с огнем на границе Свердловской и Тюменской областей, а также в Березовском и Асбестовском городских округах. Возле курганской колонии дымят торфяники.

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Из-за бушующих пожаров в Свердловской и Курганской областях введен режим ЧС. Об этом сообщает пресс-служба Авиалесоохраны. «Режим ЧС введен в пяти субъектах Российской Федерации: на всей территории Курганской, Свердловской и Амурской областей, Еврейской АО, в Колосовском и Крутинском муниципальных районах Омской области», — говорится в сообщении. За последние сутки в Свердловской области зафиксировано 23 пожара на землях лесного фонда на площади 2 236 га, в Курганской — один пожар с площадью 5 га. «Для оказания помощи регионам в контроле над лесопожарной обстановкой привлечено 625 человек: в Курганской области 218 работников, в том числе: 83 работника ФБУ „Авиалесоохрана“; 100 работников Ханты-Мансийского АО БУ „Ханты-Мансийская база авиационной и наземной охраны лесов“; 35 работников Ямало-Ненецкого АО ГКУ „Ямалспас“», — сообщают в ведомстве. Масштабные пожары бушуют в Свердловской и Курганской области последние пару недель. Сейчас пожарные борются с огнем на границе Свердловской и Тюменской областей, а также в Березовском и Асбестовском городских округах. Возле курганской колонии дымят торфяники.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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