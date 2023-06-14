Жизнь уральцев по соседству с комарами превратилась в мучение Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Жильцы дома № 133 на улице Бисертская в Екатеринбурге полгода страдают от комаров, которые плодятся в их подвале. О том, что стало причиной такого нашествия и как люди спасаются от кровососущих насекомых, URA.RU рассказала местная жительница Лидия Караваева. Она же поделилась впечатляющими видеокадрами.

«С января нас жрут комары. Они плодятся в нашем подвале, и никто не может их вывести. По вентиляционным трубам они поднимаются в квартиры. Чтобы спасаться, у меня, например, в каждой комнате и в кухне круглый год включен фумитокс», — рассказала Караваева.

Сталинская трехэтажная постройка стоит в низине, поэтому часто оказывается подтопленной. Например, первый же сильный дождь, которому так радовались уральцы, в буквальном смысле превратил придомовую территорию в озеро. Потоки устремилась в глубокие подвалы старого здания. Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, люди в брезентовых сапогах на ощупь искали канализационный колодец в земле, чтобы открыть его и спустить воду. Этот момент очевидцы сняли на видео.

«Поскольку нас часто топит, а стоков нет, то в подвале образовался ил. Зимой отопление шпарит сильно, в подвале всегда влажно и жарко — идеальное место для комаров. Их там тысячи, если не миллионы! Туда даже сантехники не заходят», — говорит Караваева.

По ее словам, управляющая компания пыталась травить насекомых, разбрызгав в подъезде отраву, но особого результата это не принесло. А после капремонта в подвале установили пластиковые окна, которые только ухудшили ситуацию, превратив подземное помещение в своеобразный герметичный террариум.

За комментарием корреспондент обратился в УК «Чкаловская», которая обслуживает дом на Бисертской. «Такая заявка была, она в работе. Будет проведена обработка от комаров», — кратко ответили в компании.

Такую картину жильцы наблюдают каждое утро на подоконниках в подъезде Фото: читатель URA.RU

Всякий раз люди сами пытаются справляться с затоплениями возле своего дома Фото: читатель URA.RU