Дипломат Гаврилов: США знали о планах Киева разбить Каховскую ГЭС

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Вооруженные силы Украины. stock, рация, связист, ВСУ, украинские военные, stock
Константин Гаврилов заявил, что США ничего не сделали для предотвращения подрыва Каховской ГЭС Фото:
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Удар ВСУ по Каховской ГЭС

США знали о планах Украины устроить теракт на Каховской ГЭС. Об этом заявил глава делегации РФ Константин Гаврилов. Власти США не стали вмешиваться в планы Киева.

«[РСЗО] HIMARS — это высокоточный комплекс, который наводится с помощью американской системы GPS, а все выбранные ВСУ цели согласовываются с американцами на одной из военных баз США в Европе», — сообщил Гаврилов на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. Он отметил, что США не предприняли никаких действий для предотвращения катастрофы.

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Ранее, 6 июня, стало известно, что украинские бойцы устроили подрыв Каховской ГЭС в Херсонской области. Внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич заявил, что ответственность за разрушение дамбы несет Киев. Его слова приводит ФАН. 23 человека нуждались в медицинской помощи после катастрофы на ГЭС, передает «Ридус».

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США знали о планах Украины устроить теракт на Каховской ГЭС. Об этом заявил глава делегации РФ Константин Гаврилов. Власти США не стали вмешиваться в планы Киева. «[РСЗО] HIMARS — это высокоточный комплекс, который наводится с помощью американской системы GPS, а все выбранные ВСУ цели согласовываются с американцами на одной из военных баз США в Европе», — сообщил Гаврилов на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. Он отметил, что США не предприняли никаких действий для предотвращения катастрофы. Ранее, 6 июня, стало известно, что украинские бойцы устроили подрыв Каховской ГЭС в Херсонской области. Внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич заявил, что ответственность за разрушение дамбы несет Киев. Его слова приводит ФАН. 23 человека нуждались в медицинской помощи после катастрофы на ГЭС, передает «Ридус».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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