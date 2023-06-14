Дипломат Гаврилов: США знали о планах Киева разбить Каховскую ГЭС

США знали о планах Украины устроить теракт на Каховской ГЭС. Об этом заявил глава делегации РФ Константин Гаврилов. Власти США не стали вмешиваться в планы Киева.
«[РСЗО] HIMARS — это высокоточный комплекс, который наводится с помощью американской системы GPS, а все выбранные ВСУ цели согласовываются с американцами на одной из военных баз США в Европе», — сообщил Гаврилов на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. Он отметил, что США не предприняли никаких действий для предотвращения катастрофы.
Ранее, 6 июня, стало известно, что украинские бойцы устроили подрыв Каховской ГЭС в Херсонской области. Внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич заявил, что ответственность за разрушение дамбы несет Киев. Его слова приводит ФАН. 23 человека нуждались в медицинской помощи после катастрофы на ГЭС, передает «Ридус».
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