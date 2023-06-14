Минобороны РФ озвучило шокирующие потери ВСУ за 10 дней наступления

ВСУ понесли тысячные потери только на линии боевого соприкосновения, отметили в МО РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
С начала контрнаступления 4 июня ВСУ потеряли около 7,5 тысяч военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«С 4 июня ВСУ потеряли <…> около 7,5 тысяч человек», — сообщили в ведомстве. В Минобороны РФ также отметили, что эти потери украинская сторона понесла только на линии боевого соприкосновения.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!