Минобороны РФ озвучило шокирующие потери ВСУ за 10 дней наступления

Минобороны РФ: с начала наступления ВСУ потеряли 7,5 тысяч солдат
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ВСУ понесли тысячные потери только на линии боевого соприкосновения, отметили в МО РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

С начала контрнаступления 4 июня ВСУ потеряли около 7,5 тысяч военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«С 4 июня ВСУ потеряли <…> около 7,5 тысяч человек», — сообщили в ведомстве. В Минобороны РФ также отметили, что эти потери украинская сторона понесла только на линии боевого соприкосновения.

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С начала контрнаступления 4 июня ВСУ потеряли около 7,5 тысяч военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «С 4 июня ВСУ потеряли <…> около 7,5 тысяч человек», — сообщили в ведомстве. В Минобороны РФ также отметили, что эти потери украинская сторона понесла только на линии боевого соприкосновения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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