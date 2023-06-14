Авиация и флот РФ разбили украинских наемников и склады боеприпасов

Российская авиация поразила украинские склады с боеприпасами
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российская авиация поразила скопления военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников, а также склады боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Авиация и флот ночью нанесли удары по украинским военным и иностранным наемникам, складам боеприпасов и техники», — заявили в ведомстве в ходе брифинга. Отмечается, что все объекты были уничтожены.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что потери ВСУ с начала контрнаступления 4 июня составили около 7,5 тысяч солдат. Отмечается, что эти потери украинские военные понесли на линии боевого соприкосновения.
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