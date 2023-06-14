Авиация и флот РФ разбили украинских наемников и склады боеприпасов

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, вертолет, стрельба, залп, пуск, ракета, вкс, ка, аллигатор, stock, сбойка
Российская авиация поразила украинские склады с боеприпасами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская авиация поразила скопления военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников, а также склады боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Авиация и флот ночью нанесли удары по украинским военным и иностранным наемникам, складам боеприпасов и техники», — заявили в ведомстве в ходе брифинга. Отмечается, что все объекты были уничтожены.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что потери ВСУ с начала контрнаступления 4 июня составили около 7,5 тысяч солдат. Отмечается, что эти потери украинские военные понесли на линии боевого соприкосновения.

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Российская авиация поразила скопления военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников, а также склады боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Авиация и флот ночью нанесли удары по украинским военным и иностранным наемникам, складам боеприпасов и техники», — заявили в ведомстве в ходе брифинга. Отмечается, что все объекты были уничтожены. Ранее в Минобороны РФ заявили, что потери ВСУ с начала контрнаступления 4 июня составили около 7,5 тысяч солдат. Отмечается, что эти потери украинские военные понесли на линии боевого соприкосновения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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