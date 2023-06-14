Кремль не стал комментировать заявление Лукашенко о планах Путина арендовать Крым

Крым — российский регион. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова белорусского президента Александра Лукашенко о планах его российского коллеги заключить договор аренды Крыма с Киевом после начала СВО.
«Крым — это неотъемлемая часть Российской Федерации. Это российский регион», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, комментируя заявление Лукашенко. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее Лукашенко заявил, что Путин показывал ему документ по аренде Крыма, обсуждаемый с украинской стороной. Он отмечал, что это произошло уже после начала спецоперации, во время переговоров делегаций стран конфликта в турецком Стамбуле.
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