Кремль не стал комментировать заявление Лукашенко о планах Путина арендовать Крым

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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
Пресс-секретарь президента РФ не дал развернутого комментария о заявлении Лукашенко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Крым — российский регион. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова белорусского президента Александра Лукашенко о планах его российского коллеги заключить договор аренды Крыма с Киевом после начала СВО.

«Крым — это неотъемлемая часть Российской Федерации. Это российский регион», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, комментируя заявление Лукашенко. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее Лукашенко заявил, что Путин показывал ему документ по аренде Крыма, обсуждаемый с украинской стороной. Он отмечал, что это произошло уже после начала спецоперации, во время переговоров делегаций стран конфликта в турецком Стамбуле.

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Крым — российский регион. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова белорусского президента Александра Лукашенко о планах его российского коллеги заключить договор аренды Крыма с Киевом после начала СВО. «Крым — это неотъемлемая часть Российской Федерации. Это российский регион», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, комментируя заявление Лукашенко. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее Лукашенко заявил, что Путин показывал ему документ по аренде Крыма, обсуждаемый с украинской стороной. Он отмечал, что это произошло уже после начала спецоперации, во время переговоров делегаций стран конфликта в турецком Стамбуле.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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