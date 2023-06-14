Лукашенко: Путин обсуждал с Украиной аренду Крыма и Донбасса после начала СВО

14 июня 2023 в 15:50 Размер текста - 17 +

Стороны были близки к достижению соглашения по Крыму, отметил Александр Лукашенко Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU В рамках стамбульских переговоров после начала СВО Россия и Украина обсуждали аренду Крыма и Донбасса, а российский президент Владимир Путин показывал своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко соответствующий документ. Об этом Лукашенко заявил в разговоре с журналистами. «Путин мне передает документ, который был парафирован делегациями. Нормальный, даже по Крыму — аренда там какая-то длительная, по Донбассу, на востоке… Нормальный договор», — сказал Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1». По его словам, подобные переговоры велись уже после начала украинского конфликта, когда МИДы обеих сторон встречались в Стамбуле.



Белорусский президент подчеркнул, что сейчас достижение подобной договоренности невозможно. «Сейчас это уже территория России по Конституции. А был нормальный проект», — добавил он, отметив, что министерства иностранных дел России и Украины были близки к подписанию соглашения. «Хороший был процесс, но они от него отказались», — заключил Лукашенко.

В рамках стамбульских переговоров после начала СВО Россия и Украина обсуждали аренду Крыма и Донбасса, а российский президент Владимир Путин показывал своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко соответствующий документ. Об этом Лукашенко заявил в разговоре с журналистами. «Путин мне передает документ, который был парафирован делегациями. Нормальный, даже по Крыму — аренда там какая-то длительная, по Донбассу, на востоке… Нормальный договор», — сказал Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1». По его словам, подобные переговоры велись уже после начала украинского конфликта, когда МИДы обеих сторон встречались в Стамбуле. Белорусский президент подчеркнул, что сейчас достижение подобной договоренности невозможно. «Сейчас это уже территория России по Конституции. А был нормальный проект», — добавил он, отметив, что министерства иностранных дел России и Украины были близки к подписанию соглашения. «Хороший был процесс, но они от него отказались», — заключил Лукашенко.