Лукашенко: Путин обсуждал с Украиной аренду Крыма и Донбасса после начала СВО

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Стороны были близки к достижению соглашения по Крыму, отметил Александр Лукашенко Фото:

В рамках стамбульских переговоров после начала СВО Россия и Украина обсуждали аренду Крыма и Донбасса, а российский президент Владимир Путин показывал своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко соответствующий документ. Об этом Лукашенко заявил в разговоре с журналистами.

«Путин мне передает документ, который был парафирован делегациями. Нормальный, даже по Крыму — аренда там какая-то длительная, по Донбассу, на востоке… Нормальный договор», — сказал Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1». По его словам, подобные переговоры велись уже после начала украинского конфликта, когда МИДы обеих сторон встречались в Стамбуле.

Белорусский президент подчеркнул, что сейчас достижение подобной договоренности невозможно. «Сейчас это уже территория России по Конституции. А был нормальный проект», — добавил он, отметив, что министерства иностранных дел России и Украины были близки к подписанию соглашения. «Хороший был процесс, но они от него отказались», — заключил Лукашенко.

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В рамках стамбульских переговоров после начала СВО Россия и Украина обсуждали аренду Крыма и Донбасса, а российский президент Владимир Путин показывал своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко соответствующий документ. Об этом Лукашенко заявил в разговоре с журналистами. «Путин мне передает документ, который был парафирован делегациями. Нормальный, даже по Крыму — аренда там какая-то длительная, по Донбассу, на востоке… Нормальный договор», — сказал Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1». По его словам, подобные переговоры велись уже после начала украинского конфликта, когда МИДы обеих сторон встречались в Стамбуле. Белорусский президент подчеркнул, что сейчас достижение подобной договоренности невозможно. «Сейчас это уже территория России по Конституции. А был нормальный проект», — добавил он, отметив, что министерства иностранных дел России и Украины были близки к подписанию соглашения. «Хороший был процесс, но они от него отказались», — заключил Лукашенко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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