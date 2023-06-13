Президент Путин наградил двух курганских росгвардейцев за участие в СВО. Фото

14 июня 2023 в 17:17 Размер текста - 17 +

Кургаснких спецназовцев наградили за участие в СВО Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Сотрудники отряда быстрого реагирования курганской Росгвардии получили награды за участие в СВО, которыми были награждены указом президента России Владимира Путина. Об этом рассказали в управлении Росгвардии региона. «Указом президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении служебно-боевых задач, спецназовцы удостоены медалей «За отличие в охране общественного порядка», — сообщили в управлении. Наград удостоились два курганских сотрудника СОБР «Мангуст». Медали сотрудники получили за то, что отличились «в ходе специальной военной операции по защите мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей». Награды подчиненным вручал врио начальника управления Евгений Реутов. Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатор Шумков поздравил росгвардейцев, участвующих в СВО. Глава региона передал слова благодарности спецназовцам в День национальной гвардии России. Сотрудников курганской Росгвардии наградили за участие в СВО фото: управление Росгвардии Курганской области Указ о награждении росгвардейцев из Кургана подписал президент РФ Владимир Путин фото: управление Росгвардии Курганской области

Сотрудники отряда быстрого реагирования курганской Росгвардии получили награды за участие в СВО, которыми были награждены указом президента России Владимира Путина. Об этом рассказали в управлении Росгвардии региона. «Указом президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении служебно-боевых задач, спецназовцы удостоены медалей «За отличие в охране общественного порядка», — сообщили в управлении. Наград удостоились два курганских сотрудника СОБР «Мангуст». Медали сотрудники получили за то, что отличились «в ходе специальной военной операции по защите мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей». Награды подчиненным вручал врио начальника управления Евгений Реутов. Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатор Шумков поздравил росгвардейцев, участвующих в СВО. Глава региона передал слова благодарности спецназовцам в День национальной гвардии России.