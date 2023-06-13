13 июня 2023

Президент Путин наградил двух курганских росгвардейцев за участие в СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны судебного пристава Михаила Малинникова. Курган, прощание с погибшим, собр
Кургаснких спецназовцев наградили за участие в СВО Фото:

Сотрудники отряда быстрого реагирования курганской Росгвардии получили награды за участие в СВО, которыми были награждены указом президента России Владимира Путина. Об этом рассказали в управлении Росгвардии региона.

«Указом президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении служебно-боевых задач, спецназовцы удостоены медалей «За отличие в охране общественного порядка», — сообщили в управлении. Наград удостоились два курганских сотрудника СОБР «Мангуст».

Медали сотрудники получили за то, что отличились «в ходе специальной военной операции по защите мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей». Награды подчиненным вручал врио начальника управления Евгений Реутов.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатор Шумков поздравил росгвардейцев, участвующих в СВО. Глава региона передал слова благодарности спецназовцам в День национальной гвардии России.

Сотрудников курганской Росгвардии наградили за участие в СВО
Сотрудников курганской Росгвардии наградили за участие в СВО
Указ о награждении росгвардейцев из Кургана подписал президент РФ Владимир Путин
Указ о награждении росгвардейцев из Кургана подписал президент РФ Владимир Путин

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Сотрудники отряда быстрого реагирования курганской Росгвардии получили награды за участие в СВО, которыми были награждены указом президента России Владимира Путина. Об этом рассказали в управлении Росгвардии региона. «Указом президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении служебно-боевых задач, спецназовцы удостоены медалей «За отличие в охране общественного порядка», — сообщили в управлении. Наград удостоились два курганских сотрудника СОБР «Мангуст». Медали сотрудники получили за то, что отличились «в ходе специальной военной операции по защите мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей». Награды подчиненным вручал врио начальника управления Евгений Реутов. Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатор Шумков поздравил росгвардейцев, участвующих в СВО. Глава региона передал слова благодарности спецназовцам в День национальной гвардии России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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