Губернатор Шумков обратился к росгвардейцам, участвующим в зоне СВО

27 марта 2023 в 10:49 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил силовиков, участвующих в зоне спецоперации на Украине, с Днем войск национальной гвардии России. Об этом сообщается в telegram-канале правительства региона. «Уважаемые земляки-военнослужащие, сотрудники и ветераны Росгвардии, поздравляю вас с праздником! Особые слова благодарности сегодня тем, кто стоит на защите страны, участвуя в специальной военной операции. Благодарю вас за службу, за верность Родине и честное выполнение своего долга», — сказал Шумков. Также он пожелал военнослужащим и сотрудникам Росгвардии крепкого здоровья, добра и счастья. Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин оценил действия Росгвардии в зоне СВО. Глава государства отметил решительность и храбрость силовиков. ВС РФ с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине. Ее главной целью являются защита мирного населения Донбасса, а также денацификация и демилитаризация страны. Об этом заявлял президент России Владимир Путин.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил силовиков, участвующих в зоне спецоперации на Украине, с Днем войск национальной гвардии России. Об этом сообщается в telegram-канале правительства региона. «Уважаемые земляки-военнослужащие, сотрудники и ветераны Росгвардии, поздравляю вас с праздником! Особые слова благодарности сегодня тем, кто стоит на защите страны, участвуя в специальной военной операции. Благодарю вас за службу, за верность Родине и честное выполнение своего долга», — сказал Шумков. Также он пожелал военнослужащим и сотрудникам Росгвардии крепкого здоровья, добра и счастья. Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин оценил действия Росгвардии в зоне СВО. Глава государства отметил решительность и храбрость силовиков. ВС РФ с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине. Ее главной целью являются защита мирного населения Донбасса, а также денацификация и демилитаризация страны. Об этом заявлял президент России Владимир Путин.