26 марта 2023
25 марта 2023
24 марта 2023

Губернатор Шумков обратился к росгвардейцам, участвующим в зоне СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Байк Фест в Логовушке. Курган, росгвардия
Вадим Шумков поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил силовиков, участвующих в зоне спецоперации на Украине, с Днем войск национальной гвардии России. Об этом сообщается в telegram-канале правительства региона.

«Уважаемые земляки-военнослужащие, сотрудники и ветераны Росгвардии, поздравляю вас с праздником! Особые слова благодарности сегодня тем, кто стоит на защите страны, участвуя в специальной военной операции. Благодарю вас за службу, за верность Родине и честное выполнение своего долга», — сказал Шумков. Также он пожелал военнослужащим и сотрудникам Росгвардии крепкого здоровья, добра и счастья.

Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин оценил действия Росгвардии в зоне СВО. Глава государства отметил решительность и храбрость силовиков.

ВС РФ с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине. Ее главной целью являются защита мирного населения Донбасса, а также денацификация и демилитаризация страны. Об этом заявлял президент России Владимир Путин.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил силовиков, участвующих в зоне спецоперации на Украине, с Днем войск национальной гвардии России. Об этом сообщается в telegram-канале правительства региона. «Уважаемые земляки-военнослужащие, сотрудники и ветераны Росгвардии, поздравляю вас с праздником! Особые слова благодарности сегодня тем, кто стоит на защите страны, участвуя в специальной военной операции. Благодарю вас за службу, за верность Родине и честное выполнение своего долга», — сказал Шумков. Также он пожелал военнослужащим и сотрудникам Росгвардии крепкого здоровья, добра и счастья. Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин оценил действия Росгвардии в зоне СВО. Глава государства отметил решительность и храбрость силовиков. ВС РФ с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине. Ее главной целью являются защита мирного населения Донбасса, а также денацификация и демилитаризация страны. Об этом заявлял президент России Владимир Путин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...