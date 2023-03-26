Губернатор Шумков обратился к росгвардейцам, участвующим в зоне СВО

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил силовиков, участвующих в зоне спецоперации на Украине, с Днем войск национальной гвардии России. Об этом сообщается в telegram-канале правительства региона.
«Уважаемые земляки-военнослужащие, сотрудники и ветераны Росгвардии, поздравляю вас с праздником! Особые слова благодарности сегодня тем, кто стоит на защите страны, участвуя в специальной военной операции. Благодарю вас за службу, за верность Родине и честное выполнение своего долга», — сказал Шумков. Также он пожелал военнослужащим и сотрудникам Росгвардии крепкого здоровья, добра и счастья.
Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин оценил действия Росгвардии в зоне СВО. Глава государства отметил решительность и храбрость силовиков.
ВС РФ с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине. Ее главной целью являются защита мирного населения Донбасса, а также денацификация и демилитаризация страны. Об этом заявлял президент России Владимир Путин.
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