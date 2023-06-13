13 июня 2023

Три челябинских школьника сдали два ЕГЭ на 200 баллов

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Один из школьников, получивших максимальный балл за два предмета, сдал ЕГЭ досрочно Фото:

Три выпускника Челябинской области набрали 200 баллов по двум Единым государственным экзаменам (ЕГЭ). Об этом URA.RU сообщили 14 июня в пресс-службе минобразования региона.

«Выявлены две выпускницы из Озерского и Магнитогорского городских округов, получивших 100 баллов по двум предметам. За досрочный период еще один выпускник получил результат в 200 баллов», — передает слова замминистра региона Елены Коузовой пресс-служба.

Количество стобалльников по русскому языку в 2023 году установило новый рекорд в регионе. По результатам на 14 июня максимальный балл по обязательному экзамену получили 60 выпускников.

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Три выпускника Челябинской области набрали 200 баллов по двум Единым государственным экзаменам (ЕГЭ). Об этом URA.RU сообщили 14 июня в пресс-службе минобразования региона. «Выявлены две выпускницы из Озерского и Магнитогорского городских округов, получивших 100 баллов по двум предметам. За досрочный период еще один выпускник получил результат в 200 баллов», — передает слова замминистра региона Елены Коузовой пресс-служба. Количество стобалльников по русскому языку в 2023 году установило новый рекорд в регионе. По результатам на 14 июня максимальный балл по обязательному экзамену получили 60 выпускников.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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