Три челябинских школьника сдали два ЕГЭ на 200 баллов

Один из школьников, получивших максимальный балл за два предмета, сдал ЕГЭ досрочно
Три выпускника Челябинской области набрали 200 баллов по двум Единым государственным экзаменам (ЕГЭ). Об этом URA.RU сообщили 14 июня в пресс-службе минобразования региона.
«Выявлены две выпускницы из Озерского и Магнитогорского городских округов, получивших 100 баллов по двум предметам. За досрочный период еще один выпускник получил результат в 200 баллов», — передает слова замминистра региона Елены Коузовой пресс-служба.
Количество стобалльников по русскому языку в 2023 году установило новый рекорд в регионе. По результатам на 14 июня максимальный балл по обязательному экзамену получили 60 выпускников.
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