Жители Ноябрьска обсуждают в соцсетях ливень и грозу
В Ноябрьске (ЯНАО) пошел сильнейший дождь с грозой. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«В Ноябрьске все затянуло тучами, начался ливень, гремит. Апокалипсис начался», — передает корреспондент агентства с места событий.
В городском чате ноябряне активно обсуждают непогоду. «Гремит тучка», — написал Павел. «Ничего себе», — удивился Евгений. «У нас дерево из-за дождя упало», — сообщил пользователь с ником Черни Перивула.
Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО прогнозируются осадки и усиление ветра. Синоптики сообщают, что дождь может сопровождаться мокрым снегом.
В Ноябрьске из-за дождя упало дерево
Сильный дождь в Ноябрьске затрудняет обзор при движении
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