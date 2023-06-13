13 июня 2023

Город в ЯНАО накрыл ливень с грозой. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Затопленная улица Кирова. Курган, затопленная улица, зонт, ливень, потоп, дождь, последствие ливня
Жители Ноябрьска обсуждают в соцсетях ливень и грозу Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) пошел сильнейший дождь с грозой. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«В Ноябрьске все затянуло тучами, начался ливень, гремит. Апокалипсис начался», — передает корреспондент агентства с места событий.

В городском чате ноябряне активно обсуждают непогоду. «Гремит тучка», — написал Павел. «Ничего себе», — удивился Евгений. «У нас дерево из-за дождя упало», — сообщил пользователь с ником Черни Перивула.

Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО прогнозируются осадки и усиление ветра. Синоптики сообщают, что дождь может сопровождаться мокрым снегом.

В Ноябрьске из-за дождя упало дерево
В Ноябрьске из-за дождя упало дерево
Фото:
Сильный дождь в Ноябрьске затрудняет обзор при движении
Сильный дождь в Ноябрьске затрудняет обзор при движении
Фото:

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ноябрьске (ЯНАО) пошел сильнейший дождь с грозой. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «В Ноябрьске все затянуло тучами, начался ливень, гремит. Апокалипсис начался», — передает корреспондент агентства с места событий. В городском чате ноябряне активно обсуждают непогоду. «Гремит тучка», — написал Павел. «Ничего себе», — удивился Евгений. «У нас дерево из-за дождя упало», — сообщил пользователь с ником Черни Перивула. Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО прогнозируются осадки и усиление ветра. Синоптики сообщают, что дождь может сопровождаться мокрым снегом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...