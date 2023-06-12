12 июня 2023
11 июня 2023

В ЯНАО придет снег с дождем и сильный ветер

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Всю неделю в Новом Уренгое будет идти снег с дождем Фото:

Жителей ЯНАО предупредили о том, что всю неделю в округе будет пасмурная погода. В Новом Уренгое ожидается снег с дождем и порывы ветра до 17 метров в секунду, говорится в прогнозе Gismeteo.

«В Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске всю неделю ожидается пасмурная и дождливая погода. В Новом Уренгое начиная с 14 июня будет идти снег с дождем, а максимальная температура воздуха достигнет +13. В четверг, 15 июня, ожидается сильный ветер до 17 м/с», — передают синоптики.

В Салехарде дождя не будет только 15 июня. Всю неделю температура воздуха будет колебаться от +9 до +12. Максимальные порывы ветра 15 и 17 июня будут достигать 13 метров в секунду. В Ноябрьске также пасмурно и дождливо. Самый теплый день и ветреный день будет в среду, 15 июня, + 18 на градуснике и 16 м/с. В остальные дни температура будет +7, + 8.

Ранее ямальцев предупреждали, что в округе будет дождливое начало недели. Ветер будет достигать 14 м/с.

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Жителей ЯНАО предупредили о том, что всю неделю в округе будет пасмурная погода. В Новом Уренгое ожидается снег с дождем и порывы ветра до 17 метров в секунду, говорится в прогнозе Gismeteo. «В Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске всю неделю ожидается пасмурная и дождливая погода. В Новом Уренгое начиная с 14 июня будет идти снег с дождем, а максимальная температура воздуха достигнет +13. В четверг, 15 июня, ожидается сильный ветер до 17 м/с», — передают синоптики. В Салехарде дождя не будет только 15 июня. Всю неделю температура воздуха будет колебаться от +9 до +12. Максимальные порывы ветра 15 и 17 июня будут достигать 13 метров в секунду. В Ноябрьске также пасмурно и дождливо. Самый теплый день и ветреный день будет в среду, 15 июня, + 18 на градуснике и 16 м/с. В остальные дни температура будет +7, + 8. Ранее ямальцев предупреждали, что в округе будет дождливое начало недели. Ветер будет достигать 14 м/с.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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