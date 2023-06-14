Тюменская больница заплатит за пациента, погибшего в пожаре из-за того, что его связали

Семья тюменца отсудила у наркодиспансера компенсацию за погибшего в пожаре мужа и отца
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , купюры, пять тысяч, деньги, рубли
Семья погибшего пациента получит компенсацию за смерть близкого человека Фото:

Жена тюменца, в 2019 году погибшего в пожаре в «Областном наркологическом диспансере», отсудила моральную компенсацию на себя и детей, в общей сумме в 2,6 млн рублей. Информация представлена в материалах суда. Мужчина задохнулся в огне, так как был связан и не смог самостоятельно эвакуироваться.

«Взыскать с „Областного наркологического диспансера“ компенсацию морального вреда в пользу семьи погибшего пациента. Супруге — 1 000 000 рублей, дочерям — по 800 000 каждой», — следует из материалов, опубликованных на сайте суда.

Супруг истицы находился на лечении в наркодиспансере в декабре 2019 года. В день смерти мужчины медсестра отделения приняла решение о связывании пациента, лишив его возможности передвигаться. Тюменец погиб, задохнувшись в пожаре, который произошел в учреждении.

В отношении сотрудницы диспансера возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Однако наказания женщина не получила из-за истечения срока давности.

После первого суда о моральной компенсации «Областной наркодиспансер» подал апелляцию. Представитель учреждения пояснила, что роковое решение в ночь пожара медсестра приняла самостоятельно, без каких-либо на то показаний. Она не уведомила о нем лечащего врача, не сделала запись о фиксации пациента в специальном журнале. Другими словами — ответственность за случившееся лежит на сотруднице, а не на наркодиспансере в целом.

«Доводы о том, что медсестра нарушила должностную инструкцию, не могут являться основание для освобождения диспансера от ответственности за действия своего работника, равно как и от ответственности по выплате истцам компенсации морального вреда. Согласно Гражданского кодекса, юрлицо возмещает вред, причиненный его работником при исполнении трудовых обязанностей», — такой вердикт вынес суд.

URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. Ответ ожидается.

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Жена тюменца, в 2019 году погибшего в пожаре в «Областном наркологическом диспансере», отсудила моральную компенсацию на себя и детей, в общей сумме в 2,6 млн рублей. Информация представлена в материалах суда. Мужчина задохнулся в огне, так как был связан и не смог самостоятельно эвакуироваться. «Взыскать с „Областного наркологического диспансера“ компенсацию морального вреда в пользу семьи погибшего пациента. Супруге — 1 000 000 рублей, дочерям — по 800 000 каждой», — следует из материалов, опубликованных на сайте суда. Супруг истицы находился на лечении в наркодиспансере в декабре 2019 года. В день смерти мужчины медсестра отделения приняла решение о связывании пациента, лишив его возможности передвигаться. Тюменец погиб, задохнувшись в пожаре, который произошел в учреждении. В отношении сотрудницы диспансера возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Однако наказания женщина не получила из-за истечения срока давности. После первого суда о моральной компенсации «Областной наркодиспансер» подал апелляцию. Представитель учреждения пояснила, что роковое решение в ночь пожара медсестра приняла самостоятельно, без каких-либо на то показаний. Она не уведомила о нем лечащего врача, не сделала запись о фиксации пациента в специальном журнале. Другими словами — ответственность за случившееся лежит на сотруднице, а не на наркодиспансере в целом. «Доводы о том, что медсестра нарушила должностную инструкцию, не могут являться основание для освобождения диспансера от ответственности за действия своего работника, равно как и от ответственности по выплате истцам компенсации морального вреда. Согласно Гражданского кодекса, юрлицо возмещает вред, причиненный его работником при исполнении трудовых обязанностей», — такой вердикт вынес суд. URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. Ответ ожидается.
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