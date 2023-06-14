В Кургане выросла стоимость застройки набережной

В Кургане на 1,2 млн рублей подорожала земля под застройку в районе набережной Тобола Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Кургана подняли стоимость земельного участка под комплексную застройку в районе набережной, который несколько раз не могли продать. Цена выросла более чем на 1,2 миллиона рублей. Информация о новом аукционе размещена на сайте «ГИС Торги».

«Право на заключение договора о комплексном развитии территории, расположенной в границах улиц Красина, Климова, Кирова, в городе Кургане. Начальная цена: 80 472 700 рублей», — говорится в аукционной документации. Ранее землю под застройку продавали за 79,2 млн рублей.

Данную территорию площадью 24 627 квадратных метров власти не могли реализовать инвесторам уже четыре раза. Торги срывались из-за отсутствия заявок. Новый аукцион продлится до 26 июня 2023 года. Согласно данным проекта, ради застройки многоэтажками рядом с набережной Тобола планируют снести ветхие дома.

URA.RU направило запрос в администрацию города Кургана, чтобы выяснить причины повышения стоимости земельного участка под застройку. На момент публикации ответ от пресс-службы мэрии не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане планируют снизить стоимость на землю под застройку. Об этом заявлял губернатор Вадим Шумков. По словам главы региона, мэрия рассматривает снижение цен на участки, которые выставляются на торги под развитие территорий в центре города и микрорайоне Заозерный.