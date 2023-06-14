Челябинский министр дала совет матерям, как получить орден от Путина

По мнению Буториной, наличие семей с орденом составляет гордость региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Для получения ордена «Родительская слава» от президента РФ Владимира Путина матерям Челябинской области необходимо не только родить нужное количество детей, но и воспитать их достойными людьми. Об этом 14 июня в эфире Центра управления регионом (ЦУР) сообщила министр социальных отношений региона Ирина Буторина.

«Для получения федеральной награды медаль ордена „Родительская слава“ в семье необходимо наличие от 4-х детей. Для получения ордена „Родительская слава“ в семье должно быть от 7 несовершеннолетних детей. Однако, чтобы получить родительское признание, важно не только количество детей: семья должна нести традиционные ценности и воспитывать достойное поколение», — заявила Буторина, отвечая на звонок многодетной матери, как получить орден, которым недавно Путин наградил семью Беловых из Челябинска.

Министр отметила, что если многодетная семья хочет претендовать на медаль или орден, то необходимо пройти процедуру «ходатайства о награждении». Просить о награждении могут как общественные органы, так и сама семья, обратившись в администрацию.

По мнению Буториной, наличие семей с орденом «Родительская слава» составляет гордость региона — в области уже две семьи награждены подобной наградой. Еще одна семья имеет медаль ордена «Родительская слава».

Ранее Путин пообщался с многодетной семьей из Челябинской области, которая ожидает восьмого ребенка. Беловы признались, что волновались по поводу перелета в Москву на вручение наград и поблагодарили президента за возможность провести встречу в онлайн-формате.