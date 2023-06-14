Новый фильм с актрисой из Кургана покажут в российских кинотеатрах

Курганская актриса приняла участие в новом российском фильме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В кинотеатрах России с 15 июня выходит в прокат отечественный фильм с участием курганской актрисы Софьи Присс. Об этом сообщается в telegram-канале «Короче, Курган».

«Фильм с участием курганской актрисы выходит завтра во всех кинотеатрах страны. Наша землячка Софья Присс сыграла одну из главных ролей в фантастической драме «Сквозь время», — указано в посте канала.

Сообщается, что курганская актриса известа по ролям в таких кинокартинах: «Серебряные коньки», «Елки 8» и «Елки 9». Новый фильм с Присс снят режиссером Александром Богуславским (известен режиссурой в фильме «За гранью реальности» и в сериале «Выжить после»). Средняя стоимость билетов в курганских кинотеатрах, как указано в посте канала, до 300 рублей.

Ранее URA.RU писало, что актриса из Кургана стала гостьей передачи на Первом канале «Вечерний Ургант». Девушка вместе с другими актерами презентовали тогда еще новый фильм.