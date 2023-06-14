Новый фильм с актрисой из Кургана покажут в российских кинотеатрах

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Кинотеатр. Курган , кинотеатр, зрительный зал
Курганская актриса приняла участие в новом российском фильме Фото:

В кинотеатрах России с 15 июня выходит в прокат отечественный фильм с участием курганской актрисы Софьи Присс. Об этом сообщается в telegram-канале «Короче, Курган».

«Фильм с участием курганской актрисы выходит завтра во всех кинотеатрах страны. Наша землячка Софья Присс сыграла одну из главных ролей в фантастической драме «Сквозь время», — указано в посте канала.

Сообщается, что курганская актриса известа по ролям в таких кинокартинах: «Серебряные коньки», «Елки 8» и «Елки 9». Новый фильм с Присс снят режиссером Александром Богуславским (известен режиссурой в фильме «За гранью реальности» и в сериале «Выжить после»). Средняя стоимость билетов в курганских кинотеатрах, как указано в посте канала, до 300 рублей.

Ранее URA.RU писало, что актриса из Кургана стала гостьей передачи на Первом канале «Вечерний Ургант». Девушка вместе с другими актерами презентовали тогда еще новый фильм.

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В кинотеатрах России с 15 июня выходит в прокат отечественный фильм с участием курганской актрисы Софьи Присс. Об этом сообщается в telegram-канале «Короче, Курган». «Фильм с участием курганской актрисы выходит завтра во всех кинотеатрах страны. Наша землячка Софья Присс сыграла одну из главных ролей в фантастической драме «Сквозь время», — указано в посте канала. Сообщается, что курганская актриса известа по ролям в таких кинокартинах: «Серебряные коньки», «Елки 8» и «Елки 9». Новый фильм с Присс снят режиссером Александром Богуславским (известен режиссурой в фильме «За гранью реальности» и в сериале «Выжить после»). Средняя стоимость билетов в курганских кинотеатрах, как указано в посте канала, до 300 рублей. Ранее URA.RU писало, что актриса из Кургана стала гостьей передачи на Первом канале «Вечерний Ургант». Девушка вместе с другими актерами презентовали тогда еще новый фильм.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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