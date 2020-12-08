Актриса из Кургана стала гостьей «Вечернего Урганта»

Эфир «Вечернего Урганта» с курганской актрисой состоялся 8 декабря Фото: Анна Майорова © URA.RU

Актриса из Кургана Софья Присс впервые пришла на передачу «Вечерний Ургант». Эфир передачи был показан вечером 8 декабря.

Софья вместе с народным артистом России Алексеем Гуськовым и актером Федором Федотовым презентовали фильм «Серебряные коньки». «Я собиралась стать актрисой, но меня не отпускали из моего города в Петербург и Москву поступать. Я из Кургана», — объяснила актриса в эфире.

На передаче Присс рассказала, что сначала она два года изучала иностранные языки в Кургане, потом год работала в США. В конце своего академического отпуска она, по ее словам, нечаянно попала в Петербург, где прошла конкурс в Российский государственный институт сценических искусств. «О чем это говорит? О том, что после Америки ничего не страшно уже», — прокомментировал историю Иван Ургант.

По данным сайта «Кинопоиск», Присс снималась в сериале «Крылья империи», мини-сериалах «Неопалимый феникс», «Вторая первая любовь», «Рыцарь нашего времени», «Сильная ты». Также в планах указаны проекты «Спросите медсестру» и «Танцы на песке».

На фото Федор Федотов, Алексей Гуськов, Софья Присс и Иван Ургант Скрин: «Вечерний Ургант», YouTube