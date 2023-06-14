НАТО подаст Киеву сигнал о вступлении в альянс

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НАТО. Москва. stock, Йенс Столтенберг, stock
Столтенберг заявил, что НАТО даст сигнал Украине для вступления в альянс Фото:

Украина получит сигнал о вступлении в НАТО. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Мы дадим четкий сигнал о поддержке и солидарности с Украиной. И дадим ей четко понять, что ее будущее — в НАТО», — заявил Столтенберг на предминистерской пресс-конференции. Трансляцию идет на официальном сайте НАТО.

Ранее стало известно, что Киеву на июльском саммите НАТО в Вильнюсе передадут алгоритм действий для достижения членства в альянсе. Об этом сообщил замглавы Минобороны Украины Владимир Гаврилов, его слова передает НСН. Вступление Украины в НАТО может увеличить риск втягивания США в войну против России. Об этом заявил подполковник армии США Дэниел Дэвис. Его слова передает ФАН.

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Украина получит сигнал о вступлении в НАТО. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. «Мы дадим четкий сигнал о поддержке и солидарности с Украиной. И дадим ей четко понять, что ее будущее — в НАТО», — заявил Столтенберг на предминистерской пресс-конференции. Трансляцию идет на официальном сайте НАТО. Ранее стало известно, что Киеву на июльском саммите НАТО в Вильнюсе передадут алгоритм действий для достижения членства в альянсе. Об этом сообщил замглавы Минобороны Украины Владимир Гаврилов, его слова передает НСН. Вступление Украины в НАТО может увеличить риск втягивания США в войну против России. Об этом заявил подполковник армии США Дэниел Дэвис. Его слова передает ФАН.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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