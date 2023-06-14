НАТО подаст Киеву сигнал о вступлении в альянс

Украина получит сигнал о вступлении в НАТО. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
«Мы дадим четкий сигнал о поддержке и солидарности с Украиной. И дадим ей четко понять, что ее будущее — в НАТО», — заявил Столтенберг на предминистерской пресс-конференции. Трансляцию идет на официальном сайте
Ранее стало известно, что Киеву на июльском саммите НАТО в Вильнюсе передадут алгоритм действий для достижения членства в альянсе. Об этом сообщил замглавы Минобороны Украины Владимир Гаврилов, его слова передает НСН. Вступление Украины в НАТО может увеличить риск втягивания США в войну против России. Об этом заявил подполковник армии США Дэниел Дэвис. Его слова передает ФАН.
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