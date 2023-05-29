29 мая 2023

Губернатор Шумков объявил о новых правилах помощи для погорельцев

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В регионе на 30 мая погорельцам выдали более 460 жилищных сертификатов Фото:
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Погорельцы в Курганской области смогут использовать жилищные сертификаты для погашения ипотеки. Об этом 30 мая объявил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«На сегодня погорельцам выдано уже более 460 жилищных сертификатов и выплачена матпомощь 373 жителям за пострадавшие дачи. Для удобства погорельцев приняли решение, что сертификатами можно гасить уже заключенные любые договоры ипотеки жилых объектов, а также вступать в новую ипотеку, оплачивая сертификатом первый взнос», — написал Шумков в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

Жители Курганской области, чьи дома сгорели в пожарах, имеют право получить жилищный сертификат. Несмотря на то, что некоторые сгоревшие дома не были зарегистрированы, власти готовы помогать и их владельцам. Так, по словам мэра Кургана Елены Ситниковой, в микрорайоне Смолино треть уничтоженных огнем домов не были зарегистрированы.

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Погорельцы в Курганской области смогут использовать жилищные сертификаты для погашения ипотеки. Об этом 30 мая объявил губернатор Курганской области Вадим Шумков. «На сегодня погорельцам выдано уже более 460 жилищных сертификатов и выплачена матпомощь 373 жителям за пострадавшие дачи. Для удобства погорельцев приняли решение, что сертификатами можно гасить уже заключенные любые договоры ипотеки жилых объектов, а также вступать в новую ипотеку, оплачивая сертификатом первый взнос», — написал Шумков в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте». Жители Курганской области, чьи дома сгорели в пожарах, имеют право получить жилищный сертификат. Несмотря на то, что некоторые сгоревшие дома не были зарегистрированы, власти готовы помогать и их владельцам. Так, по словам мэра Кургана Елены Ситниковой, в микрорайоне Смолино треть уничтоженных огнем домов не были зарегистрированы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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