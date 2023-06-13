13 июня 2023

Подозреваемого в убийстве депутата думы ХМАО отправили в СИЗО

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Али Расулов, напавший на семью депутата думы ХМАО, пробудет в СИЗО до 12 августа Фото:

Пресненский суд Москвы избрал меру пресечения Али Расулову, подозреваемому в убийстве депутата думы ХМАО Александра Колодича. Telegram-канал Mash сообщает, что до 12 августа 2023 года Расулов пробудет в СИЗО.

«Обвиняемого в убийстве депутата из Югры Александра Колодича арестовали до 12 августа. Такое решение вынес Пресненский суд Москвы», — сообщает Mash.

По версии следствия, Расулов, работавший садовником в доме Колодича в поселке Сосенское Новой Москвы, напал на депутата, когда тот попросил его и его жену помочь с работой. Расулов заявил, что за это ему не платят. Ссора произошла в подвале дома. После просьбы подозреваемый взбесился и нанес несколько ударов Колодичу. На шум прибежала жена депутата Ирина Колодич, которую Расулов также ударил ножом. «Перед началом заседания Расулов спросил у переводчика, за что его хотят арестовать, а после добавил: „Если по закону, то арестовывайте“. И признал вину», — сообщает Mash.

Ранее URA.RU писало о том, что жена Колодича пришла в себя. Ее состояние врачи расценивают как тяжелое.

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Пресненский суд Москвы избрал меру пресечения Али Расулову, подозреваемому в убийстве депутата думы ХМАО Александра Колодича. Telegram-канал Mash сообщает, что до 12 августа 2023 года Расулов пробудет в СИЗО. «Обвиняемого в убийстве депутата из Югры Александра Колодича арестовали до 12 августа. Такое решение вынес Пресненский суд Москвы», — сообщает Mash. По версии следствия, Расулов, работавший садовником в доме Колодича в поселке Сосенское Новой Москвы, напал на депутата, когда тот попросил его и его жену помочь с работой. Расулов заявил, что за это ему не платят. Ссора произошла в подвале дома. После просьбы подозреваемый взбесился и нанес несколько ударов Колодичу. На шум прибежала жена депутата Ирина Колодич, которую Расулов также ударил ножом. «Перед началом заседания Расулов спросил у переводчика, за что его хотят арестовать, а после добавил: „Если по закону, то арестовывайте“. И признал вину», — сообщает Mash. Ранее URA.RU писало о том, что жена Колодича пришла в себя. Ее состояние врачи расценивают как тяжелое.
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