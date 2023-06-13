13 июня 2023
12 июня 2023

Жена погибшего депутата Думы ХМАО пришла в сознание после покушения

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Состояние женщины врачи оценивают как тяжелое Фото:

Жена убитого депутата Думы ХМАО Александра Колодича пришла в сознание после покушения. Об этом URA.RU сообщил источник в окружении семьи народного избранника.

«Она пришла в сознание. Даже начала говорить. Но ее состояние врачи оценивают как тяжелое. Она еще проваливается в кому», — сообщил инсайдер.

Супругу депутата после покушения в загородном доме доставили в Московский клинический центр Коммунарка. За уточнением журналист агентства обратился в пресс-центр больницы. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новой Москве нашли труп депутата из Югры Александра Колодича. По версии следственного комитета, между владельцем и помощником по дому произошел конфликт. Рабочий нанес ножевое ранение мужчине, а когда на крики прибежала супруга погибшего, преступник напал на нее.

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Жена убитого депутата Думы ХМАО Александра Колодича пришла в сознание после покушения. Об этом URA.RU сообщил источник в окружении семьи народного избранника. «Она пришла в сознание. Даже начала говорить. Но ее состояние врачи оценивают как тяжелое. Она еще проваливается в кому», — сообщил инсайдер. Супругу депутата после покушения в загородном доме доставили в Московский клинический центр Коммунарка. За уточнением журналист агентства обратился в пресс-центр больницы. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что в Новой Москве нашли труп депутата из Югры Александра Колодича. По версии следственного комитета, между владельцем и помощником по дому произошел конфликт. Рабочий нанес ножевое ранение мужчине, а когда на крики прибежала супруга погибшего, преступник напал на нее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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