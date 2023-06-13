Жена погибшего депутата Думы ХМАО пришла в сознание после покушения

14 июня 2023 в 14:19 Размер текста - 17 +

Состояние женщины врачи оценивают как тяжелое Фото: Анна Майорова © URA.RU Жена убитого депутата Думы ХМАО Александра Колодича пришла в сознание после покушения. Об этом URA.RU сообщил источник в окружении семьи народного избранника. «Она пришла в сознание. Даже начала говорить. Но ее состояние врачи оценивают как тяжелое. Она еще проваливается в кому», — сообщил инсайдер. Супругу депутата после покушения в загородном доме доставили в Московский клинический центр Коммунарка. За уточнением журналист агентства обратился в пресс-центр больницы. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что в Новой Москве нашли труп депутата из Югры Александра Колодича. По версии следственного комитета, между владельцем и помощником по дому произошел конфликт. Рабочий нанес ножевое ранение мужчине, а когда на крики прибежала супруга погибшего, преступник напал на нее.

Жена убитого депутата Думы ХМАО Александра Колодича пришла в сознание после покушения. Об этом URA.RU сообщил источник в окружении семьи народного избранника. «Она пришла в сознание. Даже начала говорить. Но ее состояние врачи оценивают как тяжелое. Она еще проваливается в кому», — сообщил инсайдер. Супругу депутата после покушения в загородном доме доставили в Московский клинический центр Коммунарка. За уточнением журналист агентства обратился в пресс-центр больницы. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что в Новой Москве нашли труп депутата из Югры Александра Колодича. По версии следственного комитета, между владельцем и помощником по дому произошел конфликт. Рабочий нанес ножевое ранение мужчине, а когда на крики прибежала супруга погибшего, преступник напал на нее.