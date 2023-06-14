В предвыборные разборки в Екатеринбурге втянули федеральное СМИ. Фото

14 июня 2023 в 19:43 Размер текста - 17 +

В газете утверждается о махинациях на праймериз «Единой России» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Екатеринбургский филиал «Московского комсомольца» оказался в центре предвыборного скандала. Штаб мэрии наткнулся на странные газеты под брендом «МК» в Орджоникидзевском районе. В них говорится, что «возбуждены уголовные дела за праймериз ЕР», «городские чиновники нарушают закон о выборах» и что «пойманы скупщики голосов». По данным URA.RU, в беседе с чиновниками директор «МК-Урал» Ольга Михайлова якобы дала понять, что отношения к выпуску не имеет. Хотя сама она заявила URA.RU, что не видела газету и, соответственно, с представителями мэрии на эту тему не общалась. Кто автор, неизвестно. Против мэрии в Орджоникидзевском районе работают спикер думы Володин (антимэрская фракция миллиардера Кочеткова) и авторитетная бизнес-группа «Четырехсотые». Каких-либо доказательств, что к распространению материалов могут быть причастны они, нет. Ранее нечто подобное было в Верх-Исетском районе города. В разгар подготовки к праймериз «Единой России» под брендом КПРФ вышли сразу две газеты с дискредитацией промэрских депутатов-директоров школ. Их обращения в полицию и прокуратуру результата пока не дали. Новость по теме Полиция ищет авторов газеты, возмутившей мэра Екатеринбурга Основные подозрения мэрии падали на штаб Иры Овчинниковой — руководителя думской фракции ЕР, которой глава города Алексей Орлов отказал в поддержке при переизбрании и которая после этого примкнула к команде Кочеткова. С Овчинниковой работала политтехнологическая группа Максима Минеева — доверенного пиарщика Кочеткова. В конце мая Минеева приговорили к пяти годам колонии — по делу о хищениях в Коми. И многие из привезенных им консультантов Екатеринбург покинули. Праймериз «Единой России» команда Кочеткова в итоге проиграла, не сумев увеличить квоту в списках кандидатов-одномандатников, которых партия выдвинет на основные выборы в думу. В этих условиях основной площадкой для альянса, скорее всего, станет «Справедливая Россия». Газету заметили в ящиках утром 14 июня Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбургский филиал «Московского комсомольца» оказался в центре предвыборного скандала. Штаб мэрии наткнулся на странные газеты под брендом «МК» в Орджоникидзевском районе. В них говорится, что «возбуждены уголовные дела за праймериз ЕР», «городские чиновники нарушают закон о выборах» и что «пойманы скупщики голосов». По данным URA.RU, в беседе с чиновниками директор «МК-Урал» Ольга Михайлова якобы дала понять, что отношения к выпуску не имеет. Хотя сама она заявила URA.RU, что не видела газету и, соответственно, с представителями мэрии на эту тему не общалась. Кто автор, неизвестно. Против мэрии в Орджоникидзевском районе работают спикер думы Володин (антимэрская фракция миллиардера Кочеткова) и авторитетная бизнес-группа «Четырехсотые». Каких-либо доказательств, что к распространению материалов могут быть причастны они, нет. Ранее нечто подобное было в Верх-Исетском районе города. В разгар подготовки к праймериз «Единой России» под брендом КПРФ вышли сразу две газеты с дискредитацией промэрских депутатов-директоров школ. Их обращения в полицию и прокуратуру результата пока не дали. Основные подозрения мэрии падали на штаб Иры Овчинниковой — руководителя думской фракции ЕР, которой глава города Алексей Орлов отказал в поддержке при переизбрании и которая после этого примкнула к команде Кочеткова. С Овчинниковой работала политтехнологическая группа Максима Минеева — доверенного пиарщика Кочеткова. В конце мая Минеева приговорили к пяти годам колонии — по делу о хищениях в Коми. И многие из привезенных им консультантов Екатеринбург покинули. Праймериз «Единой России» команда Кочеткова в итоге проиграла, не сумев увеличить квоту в списках кандидатов-одномандатников, которых партия выдвинет на основные выборы в думу. В этих условиях основной площадкой для альянса, скорее всего, станет «Справедливая Россия».