На ПМЭФ курганский замгубернатора подписал соглашения на миллиард рублей. Фото

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Открытие элеватора.Курган, депутат, чиновник, герб российской империи, красная папка, губернатор
На экономическом форуме курганские власти подписали несколько соглашений с разными предприятиями (архивное фото) Фото:

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заместитель губернатора Курганской области Владимир Архипов подписал соглашения, которые привлекут в регион более миллиарда рублей инвестиций. Информация об этом опубликована 14 июня в официальном telegram-канале областного правительства.

«Между правительством Курганской области и рядом предприятий подписаны соглашения, которые позволят привлечь в экономику региона и создать новые рабочие места. Одно из них с акционерным обществом „Курганавторемонт“», — говорится в опубликованном сообщении. По словам замгубернатора по экономический политике Архипова, объем инвестиций составит около 300 млн рублей. Появится 250 новых рабочих мест. Завод производит буровые установки, оборудование и инструмент для геофизических и инженерно-строительных изысканий.

В первый день работы форму представители курганской делегации подписали соглашение с компанией «Технокерамика». Вложения в проект по модернизации производства, который реализует предприятие, составляет 800 млн рублей. Архипов договорился о сотрудничестве объединением производителей строительных материалов и строительной индустрии. Кроме этого, было подписано соглашение с ПАО «ВымпелКом».

Ранее URA.RU писало, что делегация Курганской области примет участие в ПМЭФ. В ее составе — губернатор Вадим Шумков, замгубернатора по экономической политике Владимир Архипов, директор департамента экономразвития Владимир Ковалев, руководитель инвестагентства Анна Агафонова, руководитель представительства Курганской области при правительстве России Андрей Алексеев, бизнес-омбудсмен Алексей Чуев.

Делегация Курганской области приехала на ПМЭФ: фото
Представители правительства Курганской области 14 июня подписали соглашения с несколькими компаниями
Фото:
Делегация Курганской области приехала на ПМЭФ: фото
Курганская делегация на ПМЭФ встретилась с представителями «ВымпелКома»
Фото:
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На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заместитель губернатора Курганской области Владимир Архипов подписал соглашения, которые привлекут в регион более миллиарда рублей инвестиций. Информация об этом опубликована 14 июня в официальном telegram-канале областного правительства. «Между правительством Курганской области и рядом предприятий подписаны соглашения, которые позволят привлечь в экономику региона и создать новые рабочие места. Одно из них с акционерным обществом „Курганавторемонт“», — говорится в опубликованном сообщении. По словам замгубернатора по экономический политике Архипова, объем инвестиций составит около 300 млн рублей. Появится 250 новых рабочих мест. Завод производит буровые установки, оборудование и инструмент для геофизических и инженерно-строительных изысканий. В первый день работы форму представители курганской делегации подписали соглашение с компанией «Технокерамика». Вложения в проект по модернизации производства, который реализует предприятие, составляет 800 млн рублей. Архипов договорился о сотрудничестве объединением производителей строительных материалов и строительной индустрии. Кроме этого, было подписано соглашение с ПАО «ВымпелКом». Ранее URA.RU писало, что делегация Курганской области примет участие в ПМЭФ. В ее составе — губернатор Вадим Шумков, замгубернатора по экономической политике Владимир Архипов, директор департамента экономразвития Владимир Ковалев, руководитель инвестагентства Анна Агафонова, руководитель представительства Курганской области при правительстве России Андрей Алексеев, бизнес-омбудсмен Алексей Чуев.
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