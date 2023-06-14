14 июня 2023
13 июня 2023

В ЯНАО объявлено штормовое предупреждение

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюмень. Поваленные деревья. Сильный ветер. 17.06, ураган поваленные деревья
В некоторых районах ЯНАО ожидается ветер с порывами до 22 м/с Фото:

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа 15 июня ожидается усиление ветра с порывами до 22 м/с. Об этом сообщает администрация Нового Уренгоя.

«На территории Ямало-Ненецкого автономного округа 15 июня 2023 года прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер северо-западный, западный 8-13 м/с, в Приуральском, Шурышкарском, Пуровском и Надымском районах порывы 15-20 м/с, в Ямальском и по северо-западу Тазовского районов порывы 17-22 м/с», — сообщает мэрия муниципалитета со ссылкой на данные окружного центра по гидрометеорологии.

Уточняется, что в Новом Уренгое температура ночью составит от 1 до 6 градусов, днем от 9 до 14. Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки (дождь и мокрый снег).

Ранее сообщалось, что в Ноябрьске прошел сильнейший ливень с грозой. Агентство опубликовало фото и видео последствий непогоды.

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На территории Ямало-Ненецкого автономного округа 15 июня ожидается усиление ветра с порывами до 22 м/с. Об этом сообщает администрация Нового Уренгоя. «На территории Ямало-Ненецкого автономного округа 15 июня 2023 года прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер северо-западный, западный 8-13 м/с, в Приуральском, Шурышкарском, Пуровском и Надымском районах порывы 15-20 м/с, в Ямальском и по северо-западу Тазовского районов порывы 17-22 м/с», — сообщает мэрия муниципалитета со ссылкой на данные окружного центра по гидрометеорологии. Уточняется, что в Новом Уренгое температура ночью составит от 1 до 6 градусов, днем от 9 до 14. Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки (дождь и мокрый снег). Ранее сообщалось, что в Ноябрьске прошел сильнейший ливень с грозой. Агентство опубликовало фото и видео последствий непогоды.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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