В ЯНАО объявлено штормовое предупреждение

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа 15 июня ожидается усиление ветра с порывами до 22 м/с. Об этом сообщает администрация Нового Уренгоя.
«На территории Ямало-Ненецкого автономного округа 15 июня 2023 года прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер северо-западный, западный 8-13 м/с, в Приуральском, Шурышкарском, Пуровском и Надымском районах порывы 15-20 м/с, в Ямальском и по северо-западу Тазовского районов порывы 17-22 м/с», — сообщает мэрия муниципалитета со ссылкой на данные окружного центра по гидрометеорологии.
Уточняется, что в Новом Уренгое температура ночью составит от 1 до 6 градусов, днем от 9 до 14. Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки (дождь и мокрый снег).
Ранее сообщалось, что в Ноябрьске прошел сильнейший ливень с грозой. Агентство опубликовало фото и видео последствий непогоды.
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