14 июня 2023

Путин наградил врача из Тюмени

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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Владимир Путин наградил тюменского доктора медалью «За заслуги перед Отечеством» Фото:

Президент России Владимир Путин наградил медалью «За заслуги перед Отечеством» второй степени тюменского врача Наталью Франк. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Указ президента Российской Федерации. За вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки, подготовку квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени Франк Наталью Никифоровну — врача государственного автономного учреждения здравоохранения Тюменской области «Многопрофильный клинический медицинский центр «Медицинский город»», — говорится в официальном документе.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин наградил главного врача ГАУЗ ТО «Областной лечебно-реабилитационный центр» Джинну Лебедеву. Ей вручен орден «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

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Президент России Владимир Путин наградил медалью «За заслуги перед Отечеством» второй степени тюменского врача Наталью Франк. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Указ президента Российской Федерации. За вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки, подготовку квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени Франк Наталью Никифоровну — врача государственного автономного учреждения здравоохранения Тюменской области «Многопрофильный клинический медицинский центр «Медицинский город»», — говорится в официальном документе. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин наградил главного врача ГАУЗ ТО «Областной лечебно-реабилитационный центр» Джинну Лебедеву. Ей вручен орден «За заслуги перед Отечеством» второй степени.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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