Путин наградил врача из Тюмени

Владимир Путин наградил тюменского доктора медалью «За заслуги перед Отечеством» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин наградил медалью «За заслуги перед Отечеством» второй степени тюменского врача Наталью Франк. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Указ президента Российской Федерации. За вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки, подготовку квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени Франк Наталью Никифоровну — врача государственного автономного учреждения здравоохранения Тюменской области «Многопрофильный клинический медицинский центр «Медицинский город»», — говорится в официальном документе.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин наградил главного врача ГАУЗ ТО «Областной лечебно-реабилитационный центр» Джинну Лебедеву. Ей вручен орден «За заслуги перед Отечеством» второй степени.