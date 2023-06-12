12 июня 2023

Макрон раскрыл, сколько будет длится контрнаступление ВСУ

Президент Франции Макрон: украинское контрнаступление продлится несколько недель или месяцев
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Европейские политики. stock, stock, Эмманюэль Макрон
Макрон (на фото) сообщил о сроках контрнаступления ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Контрнаступление Украины продлится от нескольких недель, до нескольких месяцев. Об этом рассказал президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Украинское контрнаступление началось уже несколько дней назад, оно было тщательно спланировано. Наступление должно продлиться несколько недель или месяцев», — приводит CNN слова Макрона на пресс-конференции после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой.

Ранее URA.RU сообщало о начале контрнаступления, о котором заявил президент Украины Владимир Зеленский. На участке наступления ВСУ сосредоточено более ста тысяч украинских военных. По данным китайских политологов США оказывало давление на украинского главу с целью скорейшего начала контрнаступления, которое встречает активное сопротивление вооруженных сил России.

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Контрнаступление Украины продлится от нескольких недель, до нескольких месяцев. Об этом рассказал президент Франции Эмманюэль Макрон. «Украинское контрнаступление началось уже несколько дней назад, оно было тщательно спланировано. Наступление должно продлиться несколько недель или месяцев», — приводит CNN слова Макрона на пресс-конференции после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой. Ранее URA.RU сообщало о начале контрнаступления, о котором заявил президент Украины Владимир Зеленский. На участке наступления ВСУ сосредоточено более ста тысяч украинских военных. По данным китайских политологов США оказывало давление на украинского главу с целью скорейшего начала контрнаступления, которое встречает активное сопротивление вооруженных сил России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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