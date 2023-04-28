Набиуллина сделала прогноз по ключевой ставке

Набиуллина: ЦБ может повысить ключевую ставку в будущем

28 апреля 2023 в 17:33 Размер текста - 17 +

Ключевая ставка в России может быть повышена, отметила Эльвира Набиуллина Фото: Владимир Андреев © URA.RU В будущем в России может повыситься ключевая ставка. Об этом заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции председателя Банка России. «ЦБ РФ продолжает считать более вероятным повышение ключевой ставки, а не ее снижение», — заявила Эльвира Набиуллина. Прямая трансляция велась на телеканале «Россия 24». Ранее ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых в пятый раз. В начале февраля Набиуллина заявляла о возможности снижения ключевой ставки в 2023 году, передает RT. Ключевая ставка является одним из регуляторов экономики. При ее повышении люди больше открывают вклады из-за чего пополняется бюджет. Однако долгосрочное повышение ставки провоцирует повышение инфляции.

В будущем в России может повыситься ключевая ставка. Об этом заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции председателя Банка России. «ЦБ РФ продолжает считать более вероятным повышение ключевой ставки, а не ее снижение», — заявила Эльвира Набиуллина. Прямая трансляция велась на телеканале «Россия 24». Ранее ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых в пятый раз. В начале февраля Набиуллина заявляла о возможности снижения ключевой ставки в 2023 году, передает RT. Ключевая ставка является одним из регуляторов экономики. При ее повышении люди больше открывают вклады из-за чего пополняется бюджет. Однако долгосрочное повышение ставки провоцирует повышение инфляции.