Набиуллина сделала прогноз по ключевой ставке

Набиуллина: ЦБ может повысить ключевую ставку в будущем
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ПМЭФ-2021. Первый день, Орешкин, Решетников, Набиуллина и Силуанов. Санкт-Петербург, набиуллина эльвира
Ключевая ставка в России может быть повышена, отметила Эльвира Набиуллина Фото:

В будущем в России может повыситься ключевая ставка. Об этом заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции председателя Банка России.

«ЦБ РФ продолжает считать более вероятным повышение ключевой ставки, а не ее снижение», — заявила Эльвира Набиуллина. Прямая трансляция велась на телеканале «Россия 24».

Ранее ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых в пятый раз. В начале февраля Набиуллина заявляла о возможности снижения ключевой ставки в 2023 году, передает RT.

Ключевая ставка является одним из регуляторов экономики. При ее повышении люди больше открывают вклады из-за чего пополняется бюджет. Однако долгосрочное повышение ставки провоцирует повышение инфляции.

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В будущем в России может повыситься ключевая ставка. Об этом заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции председателя Банка России. «ЦБ РФ продолжает считать более вероятным повышение ключевой ставки, а не ее снижение», — заявила Эльвира Набиуллина. Прямая трансляция велась на телеканале «Россия 24». Ранее ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых в пятый раз. В начале февраля Набиуллина заявляла о возможности снижения ключевой ставки в 2023 году, передает RT. Ключевая ставка является одним из регуляторов экономики. При ее повышении люди больше открывают вклады из-за чего пополняется бюджет. Однако долгосрочное повышение ставки провоцирует повышение инфляции.
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Ссылки по теме
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