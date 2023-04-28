Набиуллина сделала прогноз по ключевой ставке

В будущем в России может повыситься ключевая ставка. Об этом заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции председателя Банка России.
«ЦБ РФ продолжает считать более вероятным повышение ключевой ставки, а не ее снижение», — заявила Эльвира Набиуллина. Прямая трансляция велась на телеканале «Россия 24».
Ранее ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых в пятый раз. В начале февраля Набиуллина заявляла о возможности снижения ключевой ставки в 2023 году, передает RT.
Ключевая ставка является одним из регуляторов экономики. При ее повышении люди больше открывают вклады из-за чего пополняется бюджет. Однако долгосрочное повышение ставки провоцирует повышение инфляции.
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