В ЯНАО простятся с уроженцем Салехарда, который погиб в СВО. Фото

15 июня 2023 в 09:25 Размер текста - 17 +

В Мухах простятся с погибшим военнослужащим Виктором Осетровым Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Мужах (ЯНАО) простятся с уроженцем Салехарда Виктором Осетровым, погибшим при выполнении задач специальной военной операции. Прощание состоится 15 июня, сообщает администрация Шурышкарского района. «Виктор родился и вырос в Салехарде. В последний путь его проводят близкие родственники. Прощание пройдет 15 июня в 12:00 у мемориала воинам-интернационалистам», — сообщает пресс-служба администрации в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Специальную военную операцию по защите регионов страны РФ проводит с 24 февраля 2022 года. В выполнении задач принимают участие военнослужащие из всех субъектов Федерации, в том числе и с Ямала. Уроженец Салехарда Виктор Осетров погиб в зоне СВО Фото: группа «Администрация Шурышкарского района», Вк

В Мужах (ЯНАО) простятся с уроженцем Салехарда Виктором Осетровым, погибшим при выполнении задач специальной военной операции. Прощание состоится 15 июня, сообщает администрация Шурышкарского района. «Виктор родился и вырос в Салехарде. В последний путь его проводят близкие родственники. Прощание пройдет 15 июня в 12:00 у мемориала воинам-интернационалистам», — сообщает пресс-служба администрации в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Специальную военную операцию по защите регионов страны РФ проводит с 24 февраля 2022 года. В выполнении задач принимают участие военнослужащие из всех субъектов Федерации, в том числе и с Ямала.