В Мужах (ЯНАО) простятся с уроженцем Салехарда Виктором Осетровым, погибшим при выполнении задач специальной военной операции. Прощание состоится 15 июня, сообщает администрация Шурышкарского района.
«Виктор родился и вырос в Салехарде. В последний путь его проводят близкие родственники. Прощание пройдет 15 июня в 12:00 у мемориала воинам-интернационалистам», — сообщает пресс-служба администрации в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».
Специальную военную операцию по защите регионов страны РФ проводит с 24 февраля 2022 года. В выполнении задач принимают участие военнослужащие из всех субъектов Федерации, в том числе и с Ямала.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.