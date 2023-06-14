14 июня 2023
13 июня 2023

В ЯНАО простятся с уроженцем Салехарда, который погиб в СВО. Фото

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Возложение цветов к памятнику Фронту и Тылу. Пермь, гвоздики, прощание, похороны, дань памяти
В Мухах простятся с погибшим военнослужащим Виктором Осетровым Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Мужах (ЯНАО) простятся с уроженцем Салехарда Виктором Осетровым, погибшим при выполнении задач специальной военной операции. Прощание состоится 15 июня, сообщает администрация Шурышкарского района.

«Виктор родился и вырос в Салехарде. В последний путь его проводят близкие родственники. Прощание пройдет 15 июня в 12:00 у мемориала воинам-интернационалистам», — сообщает пресс-служба администрации в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Специальную военную операцию по защите регионов страны РФ проводит с 24 февраля 2022 года. В выполнении задач принимают участие военнослужащие из всех субъектов Федерации, в том числе и с Ямала.

Уроженец Салехарда Виктор Осетров погиб в зоне СВО
Уроженец Салехарда Виктор Осетров погиб в зоне СВО
Фото:

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В Мужах (ЯНАО) простятся с уроженцем Салехарда Виктором Осетровым, погибшим при выполнении задач специальной военной операции. Прощание состоится 15 июня, сообщает администрация Шурышкарского района. «Виктор родился и вырос в Салехарде. В последний путь его проводят близкие родственники. Прощание пройдет 15 июня в 12:00 у мемориала воинам-интернационалистам», — сообщает пресс-служба администрации в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Специальную военную операцию по защите регионов страны РФ проводит с 24 февраля 2022 года. В выполнении задач принимают участие военнослужащие из всех субъектов Федерации, в том числе и с Ямала.
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