Мэрия Кургана предлагает искать инвестора, который сделает пристрой к школе

Жители курганского микрорайона пытаются добиться школы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Департамент по социальной политике мэрии Кургана предлагает включить проект пристроя к прогимназии №63 на Бульваре Солнечный в инвестиционную программу. Это связано с тем, что у властей нет средств в бюджете на данный объект. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из числа жильцов Солнечного. Ранее с проблемой нехватки школ жители обращались к местным властям.

«В связи с ограниченностью средств в 2023 году, строительство объекта не планируется. Департаментом социальной политики администрации города Кургана будут направлены предложения в департамент образования и науки по включению данного объекта в инвестиционную программу Курганской области на последующие годы», — такие ответы, со слов источника, получили родители.

Сообщается, что предложение о пристрое к курганской прогимназии рассмотрят при составлении бюджета на следующие годы. Согласно проекту, пристрой рассчитан на размещение начального звена на 150 человек. Также там должен расположиться спортзал. Источник делится с URA.RU, что данный проект прошел государственную экспертизу и получил положительное заключение.

Корреспондент URA.RU направила запрос по данной теме в департамент образования и науки Курганской области. На момент публикации ответ не поступил. Представители департамента пояснили, что отправят ответ позже.

Ранее URA.RU писало, что курганские родители организовали общий чат более, чем на 700 человек, чтобы добиться строительства общеобразовательной школы в микрорайоне. Жители обеспокоены, что там есть учреждение только для начальной школы, а детям постарше приходится ездить в другие части города. Родителей также пригласили на встречу к мэру Ситниковой. Между тем, власти Кургана собирают данные о детях и родителях, которые живут в этом микрорайоне. Сообщается, что они задумались о строительстве новой школы.