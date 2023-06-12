Власти Кургана задумались о строительстве новой школы и собирают данные с родителей

По родительским чатам собирают информацию о жителях курганского микрорайона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские власти задумались о возможном строительстве новой школы на Бульваре Солнечный. Для этого они собирают данные о жителях этого микрорайона по родительским чатам. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал один из родителей, которому пришло подобное сообщение.

«Срочно нужна информация о тех, кто прописан на Бульваре Солнечный. Необходимо также указание номеров автобусов, на которых добираются до школы и обратно», — такое сообщение распространяется по родительским чатам. Сообщается, что текст дошел до чатов родителей, чьи дети учатся в других школах, расположенных далеко от Бульвара.

Отмечается, что данное сообщение связывают с недавним недовольством родителей, чьи дети не смогут продолжить обучение в средней и старших школах в Солнечном из-за отсутствия там общеобразовательной школы. Жители заявили, что планируют обращаться к мэру Кургана Елене Ситниковой и главе региона Вадиму Шумкову. URA.RU писало, что главу города уже назначили переговорщиком с курганцами, которые требуют построить новую школу.