12 июня 2023
11 июня 2023

Власти Кургана задумались о строительстве новой школы и собирают данные с родителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит заместителя генерального прокурора, Юрия Пономарева. Курган, телефон в руке, uraru
По родительским чатам собирают информацию о жителях курганского микрорайона Фото:

Курганские власти задумались о возможном строительстве новой школы на Бульваре Солнечный. Для этого они собирают данные о жителях этого микрорайона по родительским чатам. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал один из родителей, которому пришло подобное сообщение.

«Срочно нужна информация о тех, кто прописан на Бульваре Солнечный. Необходимо также указание номеров автобусов, на которых добираются до школы и обратно», — такое сообщение распространяется по родительским чатам. Сообщается, что текст дошел до чатов родителей, чьи дети учатся в других школах, расположенных далеко от Бульвара.

Отмечается, что данное сообщение связывают с недавним недовольством родителей, чьи дети не смогут продолжить обучение в средней и старших школах в Солнечном из-за отсутствия там общеобразовательной школы. Жители заявили, что планируют обращаться к мэру Кургана Елене Ситниковой и главе региона Вадиму Шумкову. URA.RU писало, что главу города уже назначили переговорщиком с курганцами, которые требуют построить новую школу.

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Курганские власти задумались о возможном строительстве новой школы на Бульваре Солнечный. Для этого они собирают данные о жителях этого микрорайона по родительским чатам. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал один из родителей, которому пришло подобное сообщение. «Срочно нужна информация о тех, кто прописан на Бульваре Солнечный. Необходимо также указание номеров автобусов, на которых добираются до школы и обратно», — такое сообщение распространяется по родительским чатам. Сообщается, что текст дошел до чатов родителей, чьи дети учатся в других школах, расположенных далеко от Бульвара. Отмечается, что данное сообщение связывают с недавним недовольством родителей, чьи дети не смогут продолжить обучение в средней и старших школах в Солнечном из-за отсутствия там общеобразовательной школы. Жители заявили, что планируют обращаться к мэру Кургана Елене Ситниковой и главе региона Вадиму Шумкову. URA.RU писало, что главу города уже назначили переговорщиком с курганцами, которые требуют построить новую школу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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