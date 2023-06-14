Сын экс-президента « ЛУКОЙЛа» завладел контрольным пакетом акций нефтесервиса в ХМАО

Холдинг сына Вагита Алекперова имеет 51% акций нефтесервиса «ВэллТех» в Когалыме Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Юсуф Алекперов, сын бывшего президента «ЛУКОЙЛа» Вагита Алекперова, стал владельцем контрольного пакета акций нефтесервисной компании «ВэллТех» из Когалыма (ХМАО). По данным системы СБИС, сейчас младший Алекперов — главный бенефициар нефтесервиса с долей в 51% акций.

«Холдинг „Экто“ Юсуфа Алекперова — соучредитель нефтесервисной компании „ВэллТех“ с долей в 51%. Вклад „Экто“ в уставный капитал „ВэллТех“ составил 51 миллион рублей», — указано в документах СБИС.

Также соучредителем фирмы является «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». В активе компании 49% акций «ВэллТеха». Агентство направило запрос в«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU писало, что экс-президент «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов занял шестое место в рейтинге российских миллиардеров. Ранее, по он занимал десятую строчку в списке граждан нашей страны с наибольшими доходами.