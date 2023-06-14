14 июня 2023

Сын экс-президента « ЛУКОЙЛа» завладел контрольным пакетом акций нефтесервиса в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит губернатора ХМАО Натальи Комаровой в Когалым и встреча с Аликперовым. Когалым, алекперов вагит
Холдинг сына Вагита Алекперова имеет 51% акций нефтесервиса «ВэллТех» в Когалыме Фото:

Юсуф Алекперов, сын бывшего президента «ЛУКОЙЛа» Вагита Алекперова, стал владельцем контрольного пакета акций нефтесервисной компании «ВэллТех» из Когалыма (ХМАО). По данным системы СБИС, сейчас младший Алекперов — главный бенефициар нефтесервиса с долей в 51% акций.

«Холдинг „Экто“ Юсуфа Алекперова — соучредитель нефтесервисной компании „ВэллТех“ с долей в 51%. Вклад „Экто“ в уставный капитал „ВэллТех“ составил 51 миллион рублей», — указано в документах СБИС.

Также соучредителем фирмы является «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». В активе компании 49% акций «ВэллТеха». Агентство направило запрос в«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU писало, что экс-президент «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов занял шестое место в рейтинге российских миллиардеров. Ранее, по он занимал десятую строчку в списке граждан нашей страны с наибольшими доходами.

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Юсуф Алекперов, сын бывшего президента «ЛУКОЙЛа» Вагита Алекперова, стал владельцем контрольного пакета акций нефтесервисной компании «ВэллТех» из Когалыма (ХМАО). По данным системы СБИС, сейчас младший Алекперов — главный бенефициар нефтесервиса с долей в 51% акций. «Холдинг „Экто“ Юсуфа Алекперова — соучредитель нефтесервисной компании „ВэллТех“ с долей в 51%. Вклад „Экто“ в уставный капитал „ВэллТех“ составил 51 миллион рублей», — указано в документах СБИС. Также соучредителем фирмы является «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». В активе компании 49% акций «ВэллТеха». Агентство направило запрос в«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что экс-президент «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов занял шестое место в рейтинге российских миллиардеров. Ранее, по он занимал десятую строчку в списке граждан нашей страны с наибольшими доходами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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