Набиуллина предупредила о рисках при структурной перестройке экономики

Желание государства управлять экономикой может подавить частные инициативы во время экономического кризиса. Об этом заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина.
«У нас есть риски. Мы путаем активность государства в эпоху кризиса с тем, что мы хотим постоянно управлять экономикой. Это желание может привести к тому, что мы подавим частные инициативы», — рассказала Эльвира Набиуллина в ходе XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМФЭ). Его слова передает корреспондент URA.RU с места событий. Набиуллина обратила внимание, что структурная перестройка экономики не должна развиваться только за счет бюджета. Излишняя активность государства приведет к тому, что бизнесу будет легче обратиться за льготами, а не предлагать частные инициативы для развития экономики.
Набиуллина подчеркнула, что структурная перестройка экономики развивается быстрее, чем ожидалось. Главный ее фактор заключается в том, что все больше частных компаний начинают адаптироваться к изменениям. И государство не должно ограничивать частный бизнес. «Это частный сектор должен решить, куда все перенаправить», — уточнила глава ЦБ.
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