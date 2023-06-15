Норвегия и Дания передадут ВСУ девять тысяч снарядов

15 июня 2023 в 12:32 Размер текста - 17 +

Норвегия и Дания передадут артиллерийские снаряды для Украины Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Осло и Копенгаген договорились передать Украине 9000 артиллерийских снарядов. Об этом сообщается на официальном сайте минобороны Норвегии. «Украина имеет большую потребность в артиллерийских боеприпасах. И это срочно. Поэтому мы решили объединить усилия с Данией для нового пожертвования [в виде 9000 снарядов]», — уточнил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам. Норвегия планирует передать снаряды, а Дания — взрыватели для них. Норвегия и Дания входят в число стран, поддерживающих Украину с начала российской спецоперации. В конце 2022 года, Осло пообещало закупить для Киева газ на собственные средства. Также норвежские военные организовали обучение для солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Дания согласилась обучать украинских пилотов управлению истребителями F-16.

Осло и Копенгаген договорились передать Украине 9000 артиллерийских снарядов. Об этом сообщается на официальном сайте минобороны Норвегии. «Украина имеет большую потребность в артиллерийских боеприпасах. И это срочно. Поэтому мы решили объединить усилия с Данией для нового пожертвования [в виде 9000 снарядов]», — уточнил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам. Норвегия планирует передать снаряды, а Дания — взрыватели для них. Норвегия и Дания входят в число стран, поддерживающих Украину с начала российской спецоперации. В конце 2022 года, Осло пообещало закупить для Киева газ на собственные средства. Также норвежские военные организовали обучение для солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Дания согласилась обучать украинских пилотов управлению истребителями F-16.