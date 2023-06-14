В мэрии Челябинска отреагировали на претензии Бастрыкина

Бастрыкин поручил проверить, не нарушаются ли жилищные права ребенка-инвалида Фото: Пресс-служба Государственной Думы

В мэрии Челябинска отреагировали на претензии главы СКР Александра Бастрыкина, который инициировал проверку по соблюдению жилищных прав семьи с ребенком-инвалидом. В администрации URA.RU сообщили, что работают в строгом соответствии с требованиями закона.

«В 2022 году мэрия дважды рассматривала обращения Инны С. о принятии ее семьи в составе двух человек на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилья по договору найма. Первоначально она предоставила документы, которые содержали противоречия. Администрация Челябинска работает в строгом с требованиями законодательства», — заявили URA.RU в пресс-службе.

В мэрии отметили, что предоставить семье с инвалидом жилье по улице Хохрякова в настоящее время не представляется возможным, поскольку он полностью заселен. Последние две квартиры также были предоставлены гражданам, вставшим на учет ранее семьи Инны С. При этом, данные семьи также находятся в трудных жизненных ситуациях и имеют детей-инвалидов, в том числе с тяжелой формой ДЦП.

В настоящее время на учете в целях предоставления жилого помещения в наемном доме состоят пять семей, из которых четыре семьи приняты на учет ранее семьи Инны С. Права других семей, находящихся в аналогичной жизненной ситуации, нарушены быть не могут, добавили в мэрии.

Бастрыкин поручил руководителю челябинского управления СКР Петру Решетникову доложить о предварительных результатах проводимой проверки о нарушении жилищных прав семьи с ребенком-инвалидом в Челябинске. Глава ведомства поручил следователям разобраться в обстоятельствах произошедшего.