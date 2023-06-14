Прокурор Курганской области провел срочное совещание из-за проблем с экологией

Курганский прокурор принял новые меры из-за незаконного слива отходов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокурор Курганской области Андрей Назаров собрал своих сотрудников на срочное совещание из-за проблем с экологией. Это случилось из-за незаконных сливов жидких бытовых отходов (ЖБО). Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в областном управлении прокуратуры.

«Прокурор области Андрей Назаров поручил принять меры, направленные на устранение нарушений требований закона при сливах ЖБО в несанкционированных местах. В этой связи в прокуратуре города Кургана прошло межведомственное совещание, на котором обсудили состояние законности в сфере противодействия несанкционированному сливу ЖБО на территории города», — рассказали URA.RU в курганской прокуратуре.

Сообщается, что городская административная комиссия вместе сотрудниками курганской полиции будут проводить рейды на местах незаконных сбросов. URA.RU пояснили, что в Кургане действуют только две точки, на которых можно законно слить бытовые отходы: на улице Омская, 179 и в поселке Керамзитный по улице Стройиндустрии, 6 (эта точка действует временно). Сообщается, что за незаконный слив отходов предусмотрен штраф от двух до пяти тысяч рублей. С начала 2023 года выявлено 38 нарушителей (32 человека уже привлечены к ответственности, у остальных материалы на рассмотрении).

Между тем, на некоторых точках незаконных сливов ЖБО установили металлические ограждения и информационные щиты. Они расположены по следующим адресам:

перекресток проспект Маршала Голикова — Родькина;

в районе здания №4 по Шадринскому тракту;

в районе домов №4 А-В по ул. 9 мая;

в районе здания №23 корпус 5 по проспекту Машиностроителей;

в районе здания №33/1 по улице Промышленная;

в районе перекрестка улиц Автозаводская — Стройбазы (Парк первых поселенцев).

Ранее URA.RU писало, что в парк Кургана сливали канализационные отходы. По одной из версии, водители ассенизаторов делали это, потому что официальная точка сброса отходов была удаленной и платной.