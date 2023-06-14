В Кургане вырос спрос на речные прогулки на катерах

Курганцам предлагают «прогулки на катере» по реке Тобол Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане вырос спрос на речные прогулки на катере. Возросший интерес связывают с аномально жаркой погодой. О спросе и предложениях на речные прогулки корреспонденту URA.RU сообщила заведующая гостиницей «Воробьевы горы» Наталья Захарова.

«Мы уже не первый год организуем прогулки на катере „Невский“. Прогулки на катере по реке Тобол очень популярны у гостей и жителей города. Особенно в этом году, когда в Кургане установилась жаркая летняя погода», — рассказала URA.RU Захарова.

Сообщается, что прогулка на катере в будни курганцам обойдется от четырех до семи тысяч рублей (за час и два часа соответственно). В выходные дни цена выше — за час придется заплатить 4,5 тысяч рублей, за два часа — восемь тысяч рублей. В прайс-листе у организации также указано, что можно арендовать катер для рыбалки. За пять часов желающим придется заплатить 15 тысяч рублей.

Также есть вариант в разы дешевле. На набережной появился речной порт «Маяк», где прокатиться на катере можно за 500 рублей для взрослых и 250 рублей для детей. Там же за такую стоимость можно прокатиться на прогулочном корабле, катамаранах и лодке. Один из катеров, а именно Marines, можно арендовать на час за четыре тысячи рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане открыли три пляжа. Местные зоны отдыха получили санитарно-эпидемиологические заключения. Власти не могли открыть пляжи из-за ожидания результатов экспертиз.