В Минобрнауки заявили о необходимости преобразовать магистратуру в России

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В РФ нужно перераспределять магистратуру, заявил Валерий Фальков Фото:
новость из сюжета
XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023)

В России необходимо менять магистратуру. Данная форма образования не справляется со своим предназначением. Об этом рассказал глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

«Магистратуру открыли много где, она предназначение должным образом не выполняет, и надо провести серьезные преобразования», — уточнил Валерий Фальков в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он подчеркнул, что в РФ необходимо повысить качество этой формы обучения.

Ранее Фальков заявил, что в России нужно сохранить только базовое и высшее образование. Он подчеркнул, что магистратура будет доступна не во всех вузах страны. ПМЭФ проходит с 14 июня в Санкт-Петербурге.

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В России необходимо менять магистратуру. Данная форма образования не справляется со своим предназначением. Об этом рассказал глава Минобрнауки России Валерий Фальков. «Магистратуру открыли много где, она предназначение должным образом не выполняет, и надо провести серьезные преобразования», — уточнил Валерий Фальков в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он подчеркнул, что в РФ необходимо повысить качество этой формы обучения. Ранее Фальков заявил, что в России нужно сохранить только базовое и высшее образование. Он подчеркнул, что магистратура будет доступна не во всех вузах страны. ПМЭФ проходит с 14 июня в Санкт-Петербурге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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