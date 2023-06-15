В Минобрнауки заявили о необходимости преобразовать магистратуру в России

В России необходимо менять магистратуру. Данная форма образования не справляется со своим предназначением. Об этом рассказал глава Минобрнауки России Валерий Фальков.
«Магистратуру открыли много где, она предназначение должным образом не выполняет, и надо провести серьезные преобразования», — уточнил Валерий Фальков в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он подчеркнул, что в РФ необходимо повысить качество этой формы обучения.
Ранее Фальков заявил, что в России нужно сохранить только базовое и высшее образование. Он подчеркнул, что магистратура будет доступна не во всех вузах страны. ПМЭФ проходит с 14 июня в Санкт-Петербурге.
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