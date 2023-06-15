В Минобрнауки заявили о необходимости преобразовать магистратуру в России

15 июня 2023 в 13:59 Размер текста - 17 +

В РФ нужно перераспределять магистратуру, заявил Валерий Фальков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023) В России необходимо менять магистратуру. Данная форма образования не справляется со своим предназначением. Об этом рассказал глава Минобрнауки России Валерий Фальков. «Магистратуру открыли много где, она предназначение должным образом не выполняет, и надо провести серьезные преобразования», — уточнил Валерий Фальков в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он подчеркнул, что в РФ необходимо повысить качество этой формы обучения. Ранее Фальков заявил, что в России нужно сохранить только базовое и высшее образование. Он подчеркнул, что магистратура будет доступна не во всех вузах страны. ПМЭФ проходит с 14 июня в Санкт-Петербурге.

В России необходимо менять магистратуру. Данная форма образования не справляется со своим предназначением. Об этом рассказал глава Минобрнауки России Валерий Фальков. «Магистратуру открыли много где, она предназначение должным образом не выполняет, и надо провести серьезные преобразования», — уточнил Валерий Фальков в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он подчеркнул, что в РФ необходимо повысить качество этой формы обучения. Ранее Фальков заявил, что в России нужно сохранить только базовое и высшее образование. Он подчеркнул, что магистратура будет доступна не во всех вузах страны. ПМЭФ проходит с 14 июня в Санкт-Петербурге.