Фальков предложил отказаться от бакалавриата

12 мая 2023 в 13:03 Размер текста - 17 +

Валерий Фальков заявил, что для построения карьеры достаточно базового образования Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России достаточно сохранить только базовое образование и высшее. Такое заявление сделал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. По его словам, страна может отказаться от бакалавриата. «Вектор наших предложений сегодня достаточно простой. Мы считаем, что должно быть понятие базового или основного высшего образования, в том числе юридического», — заявил Валерий Фальков во время сессии на 11-м Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ). Он также подчеркнул, что для построения карьеры будет достаточным получение высшего или базового образования. Ранее президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил о запуске реформы высшего образования и отхода страны от Болонской системы. Изменения будут направлены на возвращение к специалитету.

В России достаточно сохранить только базовое образование и высшее. Такое заявление сделал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. По его словам, страна может отказаться от бакалавриата. «Вектор наших предложений сегодня достаточно простой. Мы считаем, что должно быть понятие базового или основного высшего образования, в том числе юридического», — заявил Валерий Фальков во время сессии на 11-м Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ). Он также подчеркнул, что для построения карьеры будет достаточным получение высшего или базового образования. Ранее президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил о запуске реформы высшего образования и отхода страны от Болонской системы. Изменения будут направлены на возвращение к специалитету.