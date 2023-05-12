Фальков предложил отказаться от бакалавриата

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Валерий Фальков, интервью. Тюмень, фальков валерий
Валерий Фальков заявил, что для построения карьеры достаточно базового образования Фото:

В России достаточно сохранить только базовое образование и высшее. Такое заявление сделал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. По его словам, страна может отказаться от бакалавриата.

«Вектор наших предложений сегодня достаточно простой. Мы считаем, что должно быть понятие базового или основного высшего образования, в том числе юридического», — заявил Валерий Фальков во время сессии на 11-м Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ). Он также подчеркнул, что для построения карьеры будет достаточным получение высшего или базового образования.

Ранее президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил о запуске реформы высшего образования и отхода страны от Болонской системы. Изменения будут направлены на возвращение к специалитету.

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В России достаточно сохранить только базовое образование и высшее. Такое заявление сделал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. По его словам, страна может отказаться от бакалавриата. «Вектор наших предложений сегодня достаточно простой. Мы считаем, что должно быть понятие базового или основного высшего образования, в том числе юридического», — заявил Валерий Фальков во время сессии на 11-м Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ). Он также подчеркнул, что для построения карьеры будет достаточным получение высшего или базового образования. Ранее президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил о запуске реформы высшего образования и отхода страны от Болонской системы. Изменения будут направлены на возвращение к специалитету.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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