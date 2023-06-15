Мединский раскрыл, каких россиян хотят воспитать с помощью новых учебников

Мединский: в России займутся воспитанием сложных людей

15 июня 2023 в 15:19 Размер текста - 17 +

В России не пропагандируют идеологию с помощью учебников, сказал Владимир Мединский Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023) В России с помощью новых учебников по истории и обществознанию приступят к воспитанию сложных людей, которые не будут подвержены влиянию фейков и фальсификаций. Об этом заявил советник президента России Владимир Мединский на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент URA.RU. «Главная задача обществоведческих исторических предметов — воспитать человека думающего, задающего вопросы, ставящего под сомнение то, что в него вкладывается, и анализирующего. Это воспитание сложного человека. Он не будет восприимчив ни к фейкам, ни к фальсификации истории, будет думать и задавать вопросы. Нам нужен такой школьник, которому интересно. В долгосрочной перспективе это гораздо важнее для страны, для ее развития и прогресса. Такие задачи мы ставим перед авторским коллективом, перед собой, а также курсом истории и обществознания», — сказал Владимир Мединский. Он подчеркнул, что с помощью учебников не стараются привлечь к определенной идеологии. «Нас постоянно пытаются заподозрить в каких-то шаблонных нарративах, идеологемах, которые мы пытаемся через учебники истории заложить. Это не так. Я вижу главную задачу курса истории и связанных с ним общегумманитарных предметов не в том, чтобы заставить школьника зубрить факты и цифры, а интересоваться, понимать контекст и не брать на веру все, что ему рассказывают», — объяснил советник президента. Также в рамках ПМЭФ выступил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он сообщил, что учебник истории для учащихся 5-9 классов с разделами про специальную военную операцию на Украине будет готов в 2024 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России с помощью новых учебников по истории и обществознанию приступят к воспитанию сложных людей, которые не будут подвержены влиянию фейков и фальсификаций. Об этом заявил советник президента России Владимир Мединский на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент URA.RU. «Главная задача обществоведческих исторических предметов — воспитать человека думающего, задающего вопросы, ставящего под сомнение то, что в него вкладывается, и анализирующего. Это воспитание сложного человека. Он не будет восприимчив ни к фейкам, ни к фальсификации истории, будет думать и задавать вопросы. Нам нужен такой школьник, которому интересно. В долгосрочной перспективе это гораздо важнее для страны, для ее развития и прогресса. Такие задачи мы ставим перед авторским коллективом, перед собой, а также курсом истории и обществознания», — сказал Владимир Мединский. Он подчеркнул, что с помощью учебников не стараются привлечь к определенной идеологии. «Нас постоянно пытаются заподозрить в каких-то шаблонных нарративах, идеологемах, которые мы пытаемся через учебники истории заложить. Это не так. Я вижу главную задачу курса истории и связанных с ним общегумманитарных предметов не в том, чтобы заставить школьника зубрить факты и цифры, а интересоваться, понимать контекст и не брать на веру все, что ему рассказывают», — объяснил советник президента. Также в рамках ПМЭФ выступил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он сообщил, что учебник истории для учащихся 5-9 классов с разделами про специальную военную операцию на Украине будет готов в 2024 году.