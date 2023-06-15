В Кремле отреагировали на угрозу признания Ельцин Центра иноагентом

Песков: Кремль не в курсе причин проверки Минюста в отношении Ельцин Центра
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, ельцин центр, улица бориса ельцина 3а
Минюст РФ проверяет Ельцин Центр на предмет деятельности иноагента Фото:

Кремль не посвящен в детали проверки Минюста РФ в отношении Ельцин Центра (Екатеринбург), по итогам которой музей могут признать иноагентом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Нет, [администрация президента] не в курсе. Не знаю, что стало поводом для такой проверки. Это полномочия Минюста, нормальная работа ведомства», — ответил Песков корреспонденту агентства в ходе конференц-колла.

О начавшейся проверке Минюста РФ в отношении Ельцин Центра заявил замминистра Олег Свириденко. Ранее требования признать музей иноагентом озвучивали российские политики и звезды шоу-бизнеса, например, режиссер Никита Михалков. В администрации ЕЦ, комментируя начавшуюся проверку, заявили, что относятся к ней спокойно: оснований для признания иноагентом в центре не видят.

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Кремль не посвящен в детали проверки Минюста РФ в отношении Ельцин Центра (Екатеринбург), по итогам которой музей могут признать иноагентом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Нет, [администрация президента] не в курсе. Не знаю, что стало поводом для такой проверки. Это полномочия Минюста, нормальная работа ведомства», — ответил Песков корреспонденту агентства в ходе конференц-колла. О начавшейся проверке Минюста РФ в отношении Ельцин Центра заявил замминистра Олег Свириденко. Ранее требования признать музей иноагентом озвучивали российские политики и звезды шоу-бизнеса, например, режиссер Никита Михалков. В администрации ЕЦ, комментируя начавшуюся проверку, заявили, что относятся к ней спокойно: оснований для признания иноагентом в центре не видят.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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