В Кремле отреагировали на угрозу признания Ельцин Центра иноагентом

Песков: Кремль не в курсе причин проверки Минюста в отношении Ельцин Центра

15 июня 2023 в 14:52 Размер текста - 17 +

Минюст РФ проверяет Ельцин Центр на предмет деятельности иноагента Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Кремль не посвящен в детали проверки Минюста РФ в отношении Ельцин Центра (Екатеринбург), по итогам которой музей могут признать иноагентом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Нет, [администрация президента] не в курсе. Не знаю, что стало поводом для такой проверки. Это полномочия Минюста, нормальная работа ведомства», — ответил Песков корреспонденту агентства в ходе конференц-колла. О начавшейся проверке Минюста РФ в отношении Ельцин Центра заявил замминистра Олег Свириденко. Ранее требования признать музей иноагентом озвучивали российские политики и звезды шоу-бизнеса, например, режиссер Никита Михалков. В администрации ЕЦ, комментируя начавшуюся проверку, заявили, что относятся к ней спокойно: оснований для признания иноагентом в центре не видят.

Кремль не посвящен в детали проверки Минюста РФ в отношении Ельцин Центра (Екатеринбург), по итогам которой музей могут признать иноагентом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Нет, [администрация президента] не в курсе. Не знаю, что стало поводом для такой проверки. Это полномочия Минюста, нормальная работа ведомства», — ответил Песков корреспонденту агентства в ходе конференц-колла. О начавшейся проверке Минюста РФ в отношении Ельцин Центра заявил замминистра Олег Свириденко. Ранее требования признать музей иноагентом озвучивали российские политики и звезды шоу-бизнеса, например, режиссер Никита Михалков. В администрации ЕЦ, комментируя начавшуюся проверку, заявили, что относятся к ней спокойно: оснований для признания иноагентом в центре не видят.