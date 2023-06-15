В Кремле отреагировали на угрозу признания Ельцин Центра иноагентом

Кремль не посвящен в детали проверки Минюста РФ в отношении Ельцин Центра (Екатеринбург), по итогам которой музей могут признать иноагентом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Нет, [администрация президента] не в курсе. Не знаю, что стало поводом для такой проверки. Это полномочия Минюста, нормальная работа ведомства», — ответил Песков корреспонденту агентства в ходе конференц-колла.
О начавшейся проверке Минюста РФ в отношении Ельцин Центра заявил замминистра Олег Свириденко. Ранее требования признать музей иноагентом озвучивали российские политики и звезды шоу-бизнеса, например, режиссер Никита Михалков. В администрации ЕЦ, комментируя начавшуюся проверку, заявили, что относятся к ней спокойно: оснований для признания иноагентом в центре не видят.
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