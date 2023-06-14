Ельцин Центр ответил на угрозу признания иноагентом

Руководство Ельцин Центра (Екатеринбург) уверено, что запущенная Минюстом РФ проверка на предмет деятельности иноагента, не обнаружит никаких оснований для присвоения музею такого статуса. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе центра.
«Ежегодно мы отчитываемся о деятельности Ельцин Центра, в том числе финансовой, перед Попечительским советом. Мы уверены, что проверка Минюста подтвердит: никаких оснований для объявления Ельцин Центра иностранным агентом нет и быть не может», — отметили в пресс-службе ЕЦ.
Администрация музея отметила, что вся деятельность, как содержательная, так и финансовая, ведется в строгом соответствии с федеральными законами и собственным уставом центра. Финансовая отчетность, добавили в пресс-службе, также абсолютно прозрачна и публикуется на официальном сайте.
О начавшейся проверке Минюста РФ в отношении Ельцин Центра заявил замминистра Олег Свириденко. С просьбой выяснить, нет ли оснований для признания музей иноагентом, в ведомство обращался свердловский депутат Госдумы Андрей Альшевских. Ранее подобные требования озвучивали политики и звезды шоу-бизнеса, например, режиссер Никита Михалков.
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