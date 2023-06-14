14 июня 2023

Ельцин Центр ответил на угрозу признания иноагентом

Администрация Ельцин Центра отвергла подозрения в деятельности иноагента
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Улица Бориса Ельцина. Екатеринбург , памятник ельцину, ельцин центр, здание
Руководство ЕЦ уверено, что оснований для признания музея иноагентом нет Фото:

Руководство Ельцин Центра (Екатеринбург) уверено, что запущенная Минюстом РФ проверка на предмет деятельности иноагента, не обнаружит никаких оснований для присвоения музею такого статуса. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе центра.

«Ежегодно мы отчитываемся о деятельности Ельцин Центра, в том числе финансовой, перед Попечительским советом. Мы уверены, что проверка Минюста подтвердит: никаких оснований для объявления Ельцин Центра иностранным агентом нет и быть не может», — отметили в пресс-службе ЕЦ.

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Администрация музея отметила, что вся деятельность, как содержательная, так и финансовая, ведется в строгом соответствии с федеральными законами и собственным уставом центра. Финансовая отчетность, добавили в пресс-службе, также абсолютно прозрачна и публикуется на официальном сайте.

О начавшейся проверке Минюста РФ в отношении Ельцин Центра заявил замминистра Олег Свириденко. С просьбой выяснить, нет ли оснований для признания музей иноагентом, в ведомство обращался свердловский депутат Госдумы Андрей Альшевских. Ранее подобные требования озвучивали политики и звезды шоу-бизнеса, например, режиссер Никита Михалков.

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Руководство Ельцин Центра (Екатеринбург) уверено, что запущенная Минюстом РФ проверка на предмет деятельности иноагента, не обнаружит никаких оснований для присвоения музею такого статуса. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе центра. «Ежегодно мы отчитываемся о деятельности Ельцин Центра, в том числе финансовой, перед Попечительским советом. Мы уверены, что проверка Минюста подтвердит: никаких оснований для объявления Ельцин Центра иностранным агентом нет и быть не может», — отметили в пресс-службе ЕЦ. Администрация музея отметила, что вся деятельность, как содержательная, так и финансовая, ведется в строгом соответствии с федеральными законами и собственным уставом центра. Финансовая отчетность, добавили в пресс-службе, также абсолютно прозрачна и публикуется на официальном сайте. О начавшейся проверке Минюста РФ в отношении Ельцин Центра заявил замминистра Олег Свириденко. С просьбой выяснить, нет ли оснований для признания музей иноагентом, в ведомство обращался свердловский депутат Госдумы Андрей Альшевских. Ранее подобные требования озвучивали политики и звезды шоу-бизнеса, например, режиссер Никита Михалков.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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