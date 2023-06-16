Депутат Госдумы раскрыл, кто занимается установлением причин лесных пожаров

Депутат Госдумы Бурматов: виновных в поджогах лесов ищут правоохранительные органы

МЧС занимается ликвидацией последствий лесных пожаров, напомнил Владимир Бурматов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России 2023

Установлением причин лесных пожаров занимаются правоохранительные органы, Следственный комитет либо МВД, в зависимости от квалификации поджога. Об этом в беседе с URA.RU рассказал первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«Это все работа правоохранительных органов: Следственного комитета РФ и МВД РФ. В зависимости от того, как квалифицируется поджог. У нас есть административная ответственность за это, есть уголовная. В зависимости от квалификации уже и разбираются. МЧС не выясняет причины лесных пожаров. Оно занимается ликвидацией последствий», — объяснил Владимир Бурматов.

По словам депутата Госдумы, чаще всего в появлении лесных пожаров виновен человек. «Причина пожаров чаще всего антропогенная (прямое или косвенное воздействие людей, — прим. URA.RU), потому что из-за сухих гроз (без осадков или с минимальным количеством, — прим. URA.RU) это случается крайне редко. Все это человеческий фактор. Первое, жгли костры, оставили их не затушенными, начался пожар. Второе — умышленные поджоги. Пироманы, всякие девиантные персонажи (противоречащие нормам социального поведения, — прим. URA.RU), которые специально это делают. Это достаточно распространенное психическое отклонение. Третье — это сельхозпалы, когда фермеры жгут траву. Идет неконтролируемый пал (выжигание старой сухой травы, — прим. URA.RU), который дальше перекидывается на лесной массив. Четвертое — это черные лесорубы. Они либо поджигают, чтобы скрыть следы сруба, либо устраивают низовой пал в тех территориях, где им не дают вырубать. После низового пала зоны переводят в другие категории лесов. Так делали в Иркутской области при губернаторе [Сергее] Левченко и получали право на вырубку», — подчеркнул Бурматов.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев отмечал, что дознанием причин возникновения лесных пожаров занимается структура МЧС — пожарная инспекция. Однако специалистам не всегда удается раскрыть дело, так как огонь уничтожает все следы.