Артиллеристы с фронта обратились к курганцам. Видео

15 июня 2023 в 17:29 Размер текста - 17 +

Артиллеристы из зоны СВО обратились к курганцам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Артиллеристы, участвующие в боевых действий в зоне спецоперации на Украине, поблагодарили курганцев за гуманитарную помощь. Об этом сообщают белгородские волонтеры. «Мы артиллеристы России благодарим вас за вашу поддержку. За вашу искренность, любовь и заботу. Вместе мы победим. Отдельное спасибо городу Кургану за вашу помощь. Мы вас любим и ценим», — сказал один из бойцов на видео, опубликованном в telegram-канале «Ресторанчик для наших». На фото бойцы держат флаг артиллерийских войск. Ранее URA.RU писало, что курганский боец из зоны СВО назвал пушку в честь своей жены. По словам военного, артиллерийское орудие никогда не подводило в бою.

Артиллеристы, участвующие в боевых действий в зоне спецоперации на Украине, поблагодарили курганцев за гуманитарную помощь. Об этом сообщают белгородские волонтеры. «Мы артиллеристы России благодарим вас за вашу поддержку. За вашу искренность, любовь и заботу. Вместе мы победим. Отдельное спасибо городу Кургану за вашу помощь. Мы вас любим и ценим», — сказал один из бойцов на видео, опубликованном в telegram-канале «Ресторанчик для наших». На фото бойцы держат флаг артиллерийских войск. Ранее URA.RU писало, что курганский боец из зоны СВО назвал пушку в честь своей жены. По словам военного, артиллерийское орудие никогда не подводило в бою.