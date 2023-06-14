Артиллеристы, участвующие в боевых действий в зоне спецоперации на Украине, поблагодарили курганцев за гуманитарную помощь. Об этом сообщают белгородские волонтеры.
«Мы артиллеристы России благодарим вас за вашу поддержку. За вашу искренность, любовь и заботу. Вместе мы победим. Отдельное спасибо городу Кургану за вашу помощь. Мы вас любим и ценим», — сказал один из бойцов на видео, опубликованном в telegram-канале «Ресторанчик для наших». На фото бойцы держат флаг артиллерийских войск.
Ранее URA.RU писало, что курганский боец из зоны СВО назвал пушку в честь своей жены. По словам военного, артиллерийское орудие никогда не подводило в бою.
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