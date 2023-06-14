14 июня 2023

Артиллеристы с фронта обратились к курганцам. Видео

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военная техника, армия, военные, рсзо град, реактивная система залпового огня, реактивная артиллерия
Артиллеристы из зоны СВО обратились к курганцам Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Артиллеристы, участвующие в боевых действий в зоне спецоперации на Украине, поблагодарили курганцев за гуманитарную помощь. Об этом сообщают белгородские волонтеры.

«Мы артиллеристы России благодарим вас за вашу поддержку. За вашу искренность, любовь и заботу. Вместе мы победим. Отдельное спасибо городу Кургану за вашу помощь. Мы вас любим и ценим», — сказал один из бойцов на видео, опубликованном в telegram-канале «Ресторанчик для наших». На фото бойцы держат флаг артиллерийских войск.

Ранее URA.RU писало, что курганский боец из зоны СВО назвал пушку в честь своей жены. По словам военного, артиллерийское орудие никогда не подводило в бою.

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Артиллеристы, участвующие в боевых действий в зоне спецоперации на Украине, поблагодарили курганцев за гуманитарную помощь. Об этом сообщают белгородские волонтеры. «Мы артиллеристы России благодарим вас за вашу поддержку. За вашу искренность, любовь и заботу. Вместе мы победим. Отдельное спасибо городу Кургану за вашу помощь. Мы вас любим и ценим», — сказал один из бойцов на видео, опубликованном в telegram-канале «Ресторанчик для наших». На фото бойцы держат флаг артиллерийских войск. Ранее URA.RU писало, что курганский боец из зоны СВО назвал пушку в честь своей жены. По словам военного, артиллерийское орудие никогда не подводило в бою.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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