Курганский боец из зоны СВО назвал пушку в честь своей жены. Фото

14 июня 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Боец из Кургана назвал пушку «Оленька» Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганский военнослужащий, участвующий в боевых действиях в зоне спецоперации на Украине, назвал пушку в честь своей жены Ольги. Фотографиями артиллерийского орудия «Оленька» и словами благодарности от бойца за гумпомощь поделилась волонтер Юлия Пылкова. «Девочки, привет вам и огромное спасибо от нашего земляка. Пятиточечник — наш! [Боец] говорит — это офигенная штука!!!» — прокомментировала фото военного волонтер в telegram-канале «Шьем для наших — Курган». Также она добавила, что боец назвал пушку в честь своей жены Ольги. По словам военного, орудие никогда не подводит в бою. Ранее URA.RU писало, что разведчик из Кургана показал, в каком бункере на фронте военные укрываются от обстрелов ВСУ. Также боец поделился кадрами того, как выглядит изнутри штаб разведки на передовой. Курганский боец назвал пушку в честь своей жены Ольги Фото: волонтер Юлия Пылкова

Курганский военнослужащий, участвующий в боевых действиях в зоне спецоперации на Украине, назвал пушку в честь своей жены Ольги. Фотографиями артиллерийского орудия «Оленька» и словами благодарности от бойца за гумпомощь поделилась волонтер Юлия Пылкова. «Девочки, привет вам и огромное спасибо от нашего земляка. Пятиточечник — наш! [Боец] говорит — это офигенная штука!!!» — прокомментировала фото военного волонтер в telegram-канале «Шьем для наших — Курган». Также она добавила, что боец назвал пушку в честь своей жены Ольги. По словам военного, орудие никогда не подводит в бою. Ранее URA.RU писало, что разведчик из Кургана показал, в каком бункере на фронте военные укрываются от обстрелов ВСУ. Также боец поделился кадрами того, как выглядит изнутри штаб разведки на передовой.