Курганский военнослужащий, участвующий в боевых действиях в зоне спецоперации на Украине, назвал пушку в честь своей жены Ольги. Фотографиями артиллерийского орудия «Оленька» и словами благодарности от бойца за гумпомощь поделилась волонтер Юлия Пылкова.
«Девочки, привет вам и огромное спасибо от нашего земляка. Пятиточечник — наш! [Боец] говорит — это офигенная штука!!!» — прокомментировала фото военного волонтер в telegram-канале «Шьем для наших — Курган». Также она добавила, что боец назвал пушку в честь своей жены Ольги. По словам военного, орудие никогда не подводит в бою.
Ранее URA.RU писало, что разведчик из Кургана показал, в каком бункере на фронте военные укрываются от обстрелов ВСУ. Также боец поделился кадрами того, как выглядит изнутри штаб разведки на передовой.
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