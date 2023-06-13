13 июня 2023

Курганский боец из зоны СВО назвал пушку в честь своей жены. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа артиллерии. Донбасс, армия, артиллерия, пушка
Боец из Кургана назвал пушку «Оленька» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Курганский военнослужащий, участвующий в боевых действиях в зоне спецоперации на Украине, назвал пушку в честь своей жены Ольги. Фотографиями артиллерийского орудия «Оленька» и словами благодарности от бойца за гумпомощь поделилась волонтер Юлия Пылкова.

«Девочки, привет вам и огромное спасибо от нашего земляка. Пятиточечник — наш! [Боец] говорит — это офигенная штука!!!» — прокомментировала фото военного волонтер в telegram-канале «Шьем для наших — Курган». Также она добавила, что боец назвал пушку в честь своей жены Ольги. По словам военного, орудие никогда не подводит в бою.

Ранее URA.RU писало, что разведчик из Кургана показал, в каком бункере на фронте военные укрываются от обстрелов ВСУ. Также боец поделился кадрами того, как выглядит изнутри штаб разведки на передовой.

Курганский боец назвал пушку в честь своей жены Ольги
Курганский боец назвал пушку в честь своей жены Ольги
Фото:

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Курганский военнослужащий, участвующий в боевых действиях в зоне спецоперации на Украине, назвал пушку в честь своей жены Ольги. Фотографиями артиллерийского орудия «Оленька» и словами благодарности от бойца за гумпомощь поделилась волонтер Юлия Пылкова. «Девочки, привет вам и огромное спасибо от нашего земляка. Пятиточечник — наш! [Боец] говорит — это офигенная штука!!!» — прокомментировала фото военного волонтер в telegram-канале «Шьем для наших — Курган». Также она добавила, что боец назвал пушку в честь своей жены Ольги. По словам военного, орудие никогда не подводит в бою. Ранее URA.RU писало, что разведчик из Кургана показал, в каком бункере на фронте военные укрываются от обстрелов ВСУ. Также боец поделился кадрами того, как выглядит изнутри штаб разведки на передовой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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