В Свердловской области появились первые двухсотбалльники на ЕГЭ

Максимальные 100 баллов на ЕГЭ набрали уже 95 свердловчан Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Три школьника из Свердловской области получили максимальные 200 баллов по сумме двух сданных итоговых экзаменов. Такие промежуточные результаты озвучил департамент информполитики региона. Еще 95 выпускников сдали как минимум один ЕГЭ на 100 баллов.

«100 баллов по русскому языку и 100 баллов по химии набрала ученица серовского лицея № 12. Девушка собирается поступать в Уральский государственный медицинский университет, профессию она выбрала уже в четвертом классе. Кроме того, 200 баллов за русский язык и литературу набрали ученики екатеринбургских школ № 19 и № 27», — поделились в департаменте.

Участники ЕГЭ узнали результаты уже по пяти предметам. В Свердловской области обладатели 100 баллов есть в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Ревде, Новоуральске и других городах. 15 июня стали известны результаты самого массового экзамена — по русскому языку. По данным департамента, около четырех тысяч участников набрали свыше 80 баллов.

Помимо русского языка, самыми популярными у свердловских школьников были еще три предмета. Это обществознание, которое в этом году выбрали 48% выпускников, информатика и биология.